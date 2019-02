Jeep Wrangler e Fiat 124 Spider conquistano il premio 5-Year Cost to Own di Kelley Blue

Jeep Wrangler Rubicon - Fuoristrada estremo in Nevada - VIDEO : Cè un posto a nord di Las Vegas disseminato di cartelli che dicono Entrate a vostro rischio e pericolo, ed è un percorso off road. Si chiama Red Canyon, allinterno della Valley of Fire. Non è famoso come il celeberrimo Rubicon Trail (a cui la nostra Jeep Wrangler si ispira), ma quanto a difficoltà, vi dico solo una cosa: ci vogliono quasi due ore per fare 3 km. Pendenze di 55 gradi. Per fortuna la Rubicon, la più selvaggia delle Jeep, resa ...