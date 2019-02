Italia-Galles | Rugby Sei Nazioni | le formazioni | due novità per gli azzurri

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Conor O’Shea verso il Galles : “credo molto nel gruppo Italia” : Tutto pronto per Italia-Galles, secondo appuntamento del Guinness Sei Nazioni 2019: le parole di coach O’Shea, Tommaso Allan ed Edoardo Padovani in conferenza stampa Mancano poco più di quarantotto ore al kick-off di Italia-Galles, partita valida per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 9 febbraio alle 17.45 allo Stadio Olimpico di Roma che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : O’Shea ha scelto la formazione dell’Italia : due cambi per la sfida col Galles : Due cambi per l’ItalRugby per la sfida contro il Galles del Guinness Sei Nazioni di sabato pomeriggio all’Olimpico di Roma Conor O’Shea, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 17.45 affronterà il Galles nel secondo turno del Guinness Six Nations 2019 allo Stadio Olimpico di Roma, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Due i ...

Italia-Galles - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea : due cambi rispetto alla gara in Scozia : Conor O’Shea ha scelto i quindici titolari e le otto riserve per la seconda giornata del Sei Nazioni che gli azzurri giocheranno contro il Galles sabato 9 febbraio alle ore 17.45. A Roma ci saranno due cambi rispetto alla formazione scesa in campo in Scozia all’esordio: Edoardo Padovani e Nicola Quaglio sostituiranno gli influenzati Tommaso Castello ed Andrea Lovotti. Di seguito il XV ufficiale dell’Italia per la seconda ...

Italia-Galles rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : data - programma - orario - tv e streaming : Manca poco alla seconda giornata del Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia scenderà in campo contro il Galles al Via del Mare di Lecce sabato 9 febbraio alle 20.00, e la gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player. OA Sport ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i precedenti tra Italia e Galles. Due vittorie azzurre a Roma : Tutto pronto per la seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby 2019. La Nazionale Italiana dopo aver esordito a Murrayfield, nella tana della Scozia, ed essere uscita sconfitta abbastanza nettamente (vana la rimonta sul finale), trova il suo debutto casalingo sabato prossimo in quel di Roma allo Stadio Olimpico. Gli azzurri ospiteranno il Galles che si è imposto nel primo incontro del torneo contro la Francia. Una sfida davvero durissima per ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia-Galles. Data - programma e orario. Come vederla in tv e streaming : La Nazionale italiana di Rugby va ancora a caccia della prima vittoria da quattro anni a questa parte nel Sei Nazioni. Dopo il duro esordio perdente con la Scozia, arriva l’esordio casalingo allo Stadio Olimpico sabato contro il Galles: la banda di Conor O’Shea tenterà l’impresa. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno ...

Rugby – Sei Nazioni femminile : l’Italia al debutto in casa - la lista delle 23 azzurre convocate per il match con il Galles : La sfida si svolgerà per la prima volta a Lecce, città che mai prima d’ora ha ospitato un match internazionale di Rugby La Nazionale femminile, reduce dalla vittoria sulla Scozia di venerdì scorso a Glasgow (28-7), si appresta a debuttare fra le mura di casa. Lo farò in una città, Lecce, che per la prima volta ospiterà un incontro internazionale di Rugby, in uno stadio, il “Via del Mare”, che per la prima volta aprirà le proprie ...

