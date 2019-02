Italia-Francia | tensioni al confine Agenti francesi su treni italiani | li

Lite Italia-Francia. Viminale : ‘Gendarmi rallentano treni Italiani’. Parigi richiama ambasciatore : ‘Attacchi senza precedenti’ : La Francia ha richiamato l’ambasciatore a Roma Christian Masset “per consultazioni”. La decisione è arrivata dopo l’accusa rivolta in mattinata a Parigi dal ministero dell’Interno italiano, secondo cui sempre più frequentemente gli agenti della polizia doganale francese salgono a bordo dei treni italiani, a Modane, per operazioni di controllo che tengono fermi i convogli. Il risultato sono forti ritardi che ...

Emmanuel Macron - la Francia richiama l'ambasciatore Italiano a Roma : rottura totale : rottura totale. Una mossa con pochi precedenti, quella di Emmanuel Macron: la Francia infatti ha annunciato di aver richiamato l'ambasciatore a Roma per consultazioni. La decisione è maturata in seguito "agli attacchi senza precedenti del governo italiano", riferisce il ministero degli Esteri france

Lite Italia-Francia. Viminale : ‘Gendarmi rallentano treni Italiani’. Parigi richiama ambasciatore : ‘Situazione senza precedenti’ : La Francia ha richiamato l’ambasciatore a Roma Christian Masset “per consultazioni”. La decisione ìè arrivata dopo l’accusa rivolta in mattinata a Parigi dal ministero dell’Interno italiano, secondo cui sempre più frequentemente gli agenti della polizia doganale francese salgono a bordo dei treni italiani, a Modane, per operazioni di controllo che tengono fermi i convogli. Il risultato sono forti ritardi che ...

Tensioni con l'Italia - la Francia richiama l'ambasciatore a Roma : «Attacchi oltraggiosi» : Mossa clamorosa di Parigi dopo le «Tensioni ripetute dei giorni scorsi» con il governo italiano. l'ambasciatore a Roma è stato richiamato per consultazioni. L'Eliseo...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Francia. 14 azzurre per il Setterosa di Fabio Conti : Una vittoria nei tempi regolamentari per conquistare aritmeticamente il primo posto nel Girone B e accedere direttamente alle semifinali di Europa Cup di Pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia giocherà a ...

Biot - il borgo degli artisti della Francia che gli Italiani adorano : Per chi è in vacanza sulla Costa Azzurra d'estate, dall'11 luglio al 22 agosto si svolge la quinta edizione delle Notti dell'arte con animazioni musicali e spettacoli, esposizioni nelle strade, ...

Italia sa essere accomodante su temi importanti - dice ministro Esteri Francia : L'Italia sa essere accomodante quando deve affrontare questioni importanti, come la propria economia o l'immigrazione.

Coppa del Mondo sciabola - l'Italia torna a vincere la prova a squadre dopo 20 mesi : battuta in finale la Francia : Da Barcellona 2017 a Varsavia 2019 . dopo oltre venti mesi l'Italia torna sul gradino più alto del podio in una prova a squadre di Coppa del Mondo di sciabola maschile . Il quartetto azzurro , Luigi Samele, Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrè , ha battuto la Francia in una finale al cardiopalmo finita 45 a 44 . Decisiva la stoccata ...

Salvini in val Susa tra le proteste : «Avanti con la Tav». La Francia : «L’Italia chiarisca» : Di Maio: «Non vado in Val di Susa, non è stato scavato un centimetro». Un manifestante identificato per aver lanciato palle di neve agli agenti

Pressing della Francia sulla Tav : “L’Italia rispetti i tempi - scadenze richiedono decisioni” : Il ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, in occasione di una visita ai cantieri della Tav Torino-Lione in Savoia, sul versante francese, ha invitato il nostro Paese a prendere una decisione rapidamente in merito al suo impegno per fare i modo che i calendari dei lavori siano rispettati. "I nostri vicini italiani volevano delle consulenze supplementari e noi rispettiamo il loro processo decisionale. Ma ci sono anche scadenze che ...

La Francia all'Italia : 'Progetto importante - rispettiamo accordi' : La Tav Torino-Lione è "un progetto importante per il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia tra la Francia e l'Italia. La Francia ha confermato il suo impegno nel progetto e il rispetto ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : le favorite. L’Italia punta al podio - Francia e Inghilterra un gradino sopra : Non solo gli uomini, come di consueto, in contemporanea con il torneo al maschile, che ovviamente attira le attenzioni della maggior parte del pubblico, scatterà anche il Sei Nazioni di Rugby al femminile. Se il XV guidato da Conor O’Shea continua a faticare tantissimo, con la vittoria in una partita che manca addirittura da tre edizioni, molte più soddisfazioni stanno arrivando dalla Nazionale del gentil sesso. Le azzurre, addirittura ...

Se la Francia piange - l'Italia non ride : ... si infuocava in Parlamento sollecitando l'allora ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a riferire nel merito di una partecipata dello Stato coinvolta in casi di corruzione internazionale, che " ...

FINANZA & UE/ La via d'uscita per l'Italia dopo le mosse di Francia e Germania : dopo il Trattato di Aquisgrana è importante riuscire a farsi spazio tra Francia e Germania. l'Italia può farlo mettendo prima in ordine il suo debito