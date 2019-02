Italia-Francia - Salvini : no polemiche - difendiamo interessi Italiani : Roma, 7 feb., askanews, - "Non vogliamo litigare con nessuno, non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli italiani". E' quanto afferma il vicepremier ...

La Francia richiama l’ambasciatore : da Roma attacchi senza precedenti. Salvini : difendiamo interessi Italiani : La Francia ha deciso di richiamare il suo ambasciatore a Roma Christian Masset. Lo annuncia una nota durissima del Quai d’Orsay che parla di «attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento»...

Crisi diplomatica Italia-Francia - Parigi richiama ambasciatore a Roma : “Attacchi senza precedenti” : Crisi diplomatica tra Italia e Francia: il governo di Parigi ha deciso di richiamare, per consultazioni, l'ambasciatore a Roma, Christian Masset. Secondo il ministero degli Esteri francese, l'Italia ha mosso "attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento". Si tratta del primo caso del genere tra due paesi dell'Ue.Continua a leggere

Italia-Galles - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione dei britannici. Il XV varato da Gatland : diversi cambi rispetto alla gara in Francia : Warren Gatland ha scelto i quindici titolari e le otto riserve per la seconda giornata del Sei Nazioni che i britannici giocheranno contro l’Italia sabato 9 febbraio alle ore 17.45. A Roma ci saranno diversi cambi rispetto alla formazione scesa in campo in Francia all’esordio. Queste le dichiarazioni del CT Gatland: “Abbiamo fatto alcuni cambi rispetto alla prima partita contro la Francia e ci sarà una grande opportunità per ...

Lite Italia-Francia. Viminale : ‘Gendarmi rallentano treni Italiani’. Parigi richiama ambasciatore : ‘Attacchi senza precedenti’ : La Francia ha richiamato l’ambasciatore a Roma Christian Masset “per consultazioni”. La decisione è arrivata dopo l’accusa rivolta in mattinata a Parigi dal ministero dell’Interno italiano, secondo cui sempre più frequentemente gli agenti della polizia doganale francese salgono a bordo dei treni italiani, a Modane, per operazioni di controllo che tengono fermi i convogli. Il risultato sono forti ritardi che ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Francia. 14 azzurre per il Setterosa di Fabio Conti : Una vittoria nei tempi regolamentari per conquistare aritmeticamente il primo posto nel Girone B e accedere direttamente alle semifinali di Europa Cup di Pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia giocherà a ...

Biot - il borgo degli artisti della Francia che gli Italiani adorano : Per chi è in vacanza sulla Costa Azzurra d'estate, dall'11 luglio al 22 agosto si svolge la quinta edizione delle Notti dell'arte con animazioni musicali e spettacoli, esposizioni nelle strade, ...