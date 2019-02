Italia-Francia | Di Battista | Macron richiami dirigenti su Franco Cfa

Italia-Francia - M5S : Legittimo incontro Di Maio con Ric : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Francia e Italia : la politica divide - l'arte unisce : ... street art, video, installazione e performance che sfocerà, nel mese di maggio, in una doppia residenza artistica, seguita da una doppia mostra ed eventi a tutto tondo, fra concerti, spettacoli, ...

Italia-Francia - Di Maio : Disponibili a incontrare governo francese

Italia-Francia - Di Maio : Incontro con Gilet gialli non è provocazione

Tensioni Italia-Francia - Parigi richiama l'ambasciatore a Roma : Il Quai d'Orsay parla di "attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento" e "dichiarazioni oltraggiose" dell'esecutivo italiano. "L'Italia agisca per ritrovare amicizia e rispetto", l'appello francese.

Tensioni Italia-Francia - Parigi richiama l'ambasciatore da Roma : Lo annuncia il Quai d'Orsay che parla di "attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento" e "dichiarazioni oltraggiose" da parte dell'esecutivo italiano

La Francia e lo scontro con l'Italia : ecco perché le tensioni sono molto più dannose per noi che per Parigi : ... dato che le opinioni pubbliche francese e italiana assistono da mesi a uno stillicidio di dispetti, giudizi malevoli, incursioni a gamba tesa nella politica altrui. Sul conto francese vanno messe le ...

La crisi diplomatica tra Italia e Francia : Si scatena così la polemica : l'Eliseo parla di errore, denunciando allo stesso tempo una strumentalizzazione politica da parte delle autorità Italiane. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ...

Italia-Francia - Parigi richiama l’ambasciatore a Roma : irritazione per il caso dei gilet gialli : Sale la tensione tra Parigi e Roma dopo le polemiche sul coinvolgimento del governo con i gilet gialli e sui controlli alle frontiere

La Francia richiama il suo ambasciatore in Italia. Non succedeva dalla Seconda guerra mondiale : (foto: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images) Ormai tra i governi di Italia e Francia la crisi diplomatica è palese e piuttosto grave. L’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, è stato convocato a Parigi. Non accadeva una situazione simile dalla Seconda guerra mondiale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’incontro tra Luigi Di Maio (accompagnato da Alessandro Di Battista) e una delegazione dei gilet gialli. Il vicepremier ha ...

Italia-Francia - Salvini : no polemiche - difendiamo interessi Italiani : Roma, 7 feb., askanews, - 'Non vogliamo litigare con nessuno, non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli italiani'. E' quanto afferma il vicepremier

La Francia richiama l'ambasciatore : da Roma attacchi senza precedenti. Salvini : difendiamo interessi Italiani : La Francia ha deciso di richiamare il suo ambasciatore a Roma Christian Masset. Lo annuncia una nota durissima del Quai d'Orsay che parla di «attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento»...

Crisi diplomatica Italia-Francia - Parigi richiama ambasciatore a Roma : "Attacchi senza precedenti" : Crisi diplomatica tra Italia e Francia: il governo di Parigi ha deciso di richiamare, per consultazioni, l'ambasciatore a Roma, Christian Masset. Secondo il ministero degli Esteri francese, l'Italia ha mosso "attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento". Si tratta del primo caso del genere tra due paesi dell'Ue.