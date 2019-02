Italia-Francia | da industriali dei due paesi appello a dialogo

Francia ritira ambasciatore dall’Italia - Di Maio polemizza e Di Battista lancia una provocazione nuova : Italia-Francia sembra crisi diplomatica, la Francia ha deciso di ritirare il proprio ambasciatore in Italia, secca la replica di Di Maio e Di Battista che continua la provocazione Luigi Di Maio – che con i suoi incontri con i gilet gialli ha fatto precipitare la crisi con Parigi – attacca ancora Macron. “Il popolo francese è nostro amico e nostro alleato. Il Presidente Macron si è più volte scagliato contro il governo italiano ...

Appello Confindustria Italia-Francia : ROMA, 7 FEB - Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e l'omologo francese Geoffroy Roux de Bézieux hanno inviato una missiva al Presidente Macron e al Presidente del Conte auspicando un "...

Matteo Renzi sulla crisi Italia-Francia : “Da cittadino Italiano mi vergogno” : La crisi diplomatica che sta attraversando l’Italia e la Francia fa molto rumore, tanto da portare molti politici italiani a prenderne le distanze, uno di questi è Matteo Renzi La crisi diplomatica tra Italia e Francia, dopo il richiamo dell’ambasciatore da parte del governo di Parigi, tiene banco e diventa argomento di discussione non solo in Italia ma anche Oltralpe. L’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ne parla in ...

Francia-Italia - è arrivata la Dis-Unione Europa. E i nostri concorrenti se la ridono sotto i baffi : Una concorrenza che non è tanto sul petrolio ma politica perché il governo Sarraj di Tripoli appoggiato dall'Italia è legato ai Fratelli Musulmani, la parte perdente degli ultimi sviluppi delle ...

Italia-Francia - da Confindustria e Medef appello a dialogo : Confindustria e Medef, la controporate industriale francdese, hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per la ripresa di un dialogo costruttivo. "Illustri Presidenti - si legge nella lettera -, in queste ore di tensione politico-diplomatica crescente, Confindustria e Medef ritengono necessario lanciare un appello al dialogo costruttivo e al confronto ...

Migranti - 20enne trovato morto assiderato sul confine Italia-Francia : il cadavere era sepolto dalla neve : Stava cercando di attraversare il confine italo-francese, ma non ce l’ha fatta. Un migrante di circa 20 anni è stato trovato morto nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio nelle Alte Alpi, vicino alla strada nazionale che collega Briançon all’Italia. Ad affermarlo fonti citate dai media francesi. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni il ragazzo è stato trovato privo di coscienza da un autotrasportatore, sepolto dalla neve ...

Crisi Italia-Francia - Di Maio e Conte provano a minimizzare : “Rapporto non è in discussione” : Il governo italiano tenta di minimizzare la portata dello scontro tra Roma e Parigi dopo la decisione francese di richiamare il suo ambasciatore. Per Conte i rapporti non sono in discussione, mentre per Di Maio il popolo francese "è nostro amico e alleato". Anche Salvini si dice pronto a un incontro con l'esecutivo francese. Linea più dura solo da parte di Alessandro Di Battista.Continua a leggere

Italia-Francia - Parigi richiama ambasciatore. Replicano Salvini-Di Maio. Colle preoccupato : Così come En Marche, il partito di governo francese, è alleato in Europa con il Pd, partito d'opposizione in Italia, così il Movimento 5 Stelle incontra una forza politica di opposizione al Governo ...