Istat | cala ancora popolazione in Italia | record negativo delle nascite In aumento gli

ilfattoquotidiano

: RT @ansa_it: Istat:cala popolazione,salgono stranieri - DamatoRicardo : RT @ansa_it: Istat:cala popolazione,salgono stranieri - LRovellasca : RT @SoniaGrotto: Istat: in Italia cala la popolazione, ma aumentano gli stranieri - marco_disca : RT @SoniaGrotto: Istat: in Italia cala la popolazione, ma aumentano gli stranieri -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Sempre meno residenti ein calo, ma aumentano gli over 65 e l’aspettativa di vita. È la fotografia scattata dall’ultimo report dell’sugli Indicatori Demografici che delinea le stime per l’anno 2018. Il rapporto evidenzia anche una crescita sia dellastraniera che deglini che emigrano. Un Paese con meno bambini, mamme più mature e cittadini più anziani: oltre 2 milioni hanno superato gli 85 anni.Per il quarto anno consecutivo, segnala l’lain: era di 60 milioni e 391mila al primo gennaio, oltre 90mila in meno sull’anno precedente (-1,5 per mille). I cittadinini scendono a 55 milioni e 157mila (-3,3 per mille), mentre aumentano gli stranieri residenti: sono 5 milioni 234mila (+17,4 per mille) e rappresentano l’8,7% della. Continua il trenddella natalità. Le...