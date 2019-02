Isola dei Famosi 2019 | Sarah Altobello e Yuri Rambaldi si avvicinano

Isola dei famosi - raptus di Taylor Mega : "Volete sapere la verità sul mio cu***? Dopo 7 anni in comunità..." : La versione di Taylor Mega circa le accuse sui suoi presunti ritocchini estetici ha sorpreso tutti. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi 2019 ha voluto rispondere all’ondata di polemiche che l’ha travolta nei giorni scorsi. Così, nelle sue Instagram Stories ha scritto: “Perché non ho mai commentato l

Isola dei famosi - raptus di Taylor Mega : 'Volete sapere la verità sul mio cu***? Dopo 7 anni in comunità...' : La versione di Taylor Mega circa le accuse sui suoi presunti ritocchini estetici ha sorpreso tutti. L'ex naufraga dell' Isola dei famosi 2019 ha voluto rispondere all'ondata di polemiche che l'ha ...

Isola dei famosi anticipazioni : Brigitte Nielsen in Honduras per il figlio Aaron? Lo scoop : Isola dei famosi anticipazioni: Brigitte Nielsen in Honduras per fare una sorpresa al figlio Aaron? L’indiscrezione Brigitte Nielsen potrebbe volare presto in Honduras per fare una sorpresa al figlio Aaron, al momento nel cast dei naufraghi dell’Isola dei famosi. A riportare la notizia, in anteprima, è stato stamattina il settimanale Oggi. Nel giornale, a dire […] L'articolo Isola dei famosi anticipazioni: Brigitte Nielsen in ...

Isola dei Famosi 2019/ Video - Yuri : 'Sono impegnato da un mese...' ma a Luca non sembra un limite! : Isola dei Famosi 2019: Stefano Bettarini e Jo Squillo già protagonisti in Honduras, l'ex calciatore e la cantante ultime speranze per Alessia Marcuzzi.

Maria De Filippi 'critica' L'Isola dei Famosi. Il consiglio a Alessia Marcuzzi : ecco il motivo del flop : Maria De Filippi individua il problema che c'è alla base del flop dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi . Queen Mary ha quindi deciso di dare una serie di consigli alla produzione e ad Alessia ...

Anticipazioni L'Isola dei Famosi : non va in onda stasera ma domenica 10 febbraio : Non c'è pace per la programmazione delL'Isola dei Famosi 2019, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alba Parietti e Alda D'Eusanio, che in queste prime settimane di messa in onda ha registrato ascolti ben al di sotto delle aspettative. Questa sera, pur essendo giovedì, il reality non verrà trasmesso per evitare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, e intanto sarebbe in ...

Isola dei Famosi 2019/ Stefano Bettarini e Jo Squillo star in Honduras : il reality salvo? : Isola dei Famosi 2019: Stefano Bettarini e Jo Squillo già protagonisti in Honduras, l'ex calciatore e la cantante ultime speranze per Alessia Marcuzzi.

Maria De Filippi difende 'Adrian' e 'L'Isola dei Famosi' ed esclude un ritorno a Sanremo : Intervistata dal settimanale "Oggi", Maria De Filippi ha espresso le proprie opinioni sui programmi che si stanno dando battaglia in questo ultimo periodo in televisione. In particolare, la Queen Mary ha parlato dei bassi ascolti di Adrian e dell'Isola dei Famosi, mentre ha escluso le voci di un suo approdo a Rai Uno. Maria De Filippi commenta il programma di Adriano Celentano Maria De Filippi è indubbiamente uno dei volti più amati in Italia. ...

Maria De Filippi - intervistata dal settimanale Oggi - parla anche degli ascolti bassi di Adrian e Dell’Isola dei Famosi. Leggi l’intervista : Adrian di Adriano Celentano e L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi non possono essere considerati due successi di Mediaset di questa stagione televisiva, ma Maria De Filippi ha benedetto entrambi fra le pagine del... L'articolo Maria De Filippi,intervistata dal settimanale Oggi,parla anche degli ascolti bassi di Adrian e Dell’Isola Dei Famosi. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo parla dei genitori che non ci sono più : "E' una prova molto tosta ma la sto attraversando con tanto amore" : E' sbocciata l'amicizia tra Marina La Rosa e Jo Squillo, due tra le concorrenti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset.Guardando le immagini del daytime andato in onda oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, l'ex concorrente del primo Grande Fratello della storia e la cantante e conduttrice di Class TV Moda trascorrono molto tempo insieme. Jo Squillo, arrivata sull'Isola con ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Jo Squillo scoppia a piangere a L’Isola dei Famosi : cosa è successo : Jo Squillo ricorda i genitori all’Isola e scoppia in lacrime È un momento difficile per Jo Squillo all’Isola dei Famosi. Il ricordo e il dolore per i genitori morti, a distanza di poche settimane l’una dall’altro, è ancora vivo e la grande artista ha ripensato a come ha affrontato tutta questa situazione. Jo Squillo è scoppiata a piangere ammettendo che la dipartita della madre e del padre è stata una prova molto tosta e, ...

Isola dei famosi - flirt in corso tra Sarah Altobello e Yuri : “Ci troviamo in sintonia” : Isola dei famosi: è nata la prima coppia? Sarah Altobello e Yuri sempre più vicini In ogni reality che si rispetti, prima o poi, c’è sempre almeno una coppia di innamorati che riesce a far breccia nel cuore del pubblico. Quest’anno, a l’Isola dei famosi, Sarah Altobello e Yuri sono stati i primi ad essersi […] L'articolo Isola dei famosi, flirt in corso tra Sarah Altobello e Yuri: “Ci troviamo in sintonia” ...

Jo Squillo in lacrime a l’Isola dei famosi ripensa ai genitori morti : “Brutto periodo” : Isola dei famosi, Jo Squillo in lacrime a l’Isola dei famosi: il ricordo dei genitori morti emoziona la naufraga Jo Squillo è stata una dei naufraghi dell’Isola dei famosi a partire per l’Honduras dopo rispetto alla data di inizio del reality. Il motivo? La cantautrice, come molti sapranno, ha dovuto fare i conti con un […] L'articolo Jo Squillo in lacrime a l’Isola dei famosi ripensa ai genitori morti: ...