Intervista a Di Maio : 'Sui gilet gialli non mi pento - la Lega non guardi indietro' : Vogliamo farci dettare l'agenda da alcune stime che non ci prendono mai? Le nostre misure sono espansive e servono proprio a far crescere il Pil, il Reddito è una rivoluzione per il mondo del lavoro ...

Cosa ha detto Di Maio all'Intervista in diretta a Quarta Repubblica : 'Non c'è nessuna turbolenza, io e Salvini quando dobbiamo affrontare un problema ci parliamo, lo affrontiamo insieme'. Intervistato a 'Quarta repubblicà su Rete4 il vicepremier e capo politico del ...

Non è l'Arena 27 gennaio 2019 : Luigi Di Maio nell'Intervista con Giletti : Non è l'Arena, intervista di Giletti a Luigi Di Maio L'attualità politica con il faccia a faccia di Massimo Giletti con il vicepremier, Ministro del Lavoro e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di ...

"Il popolo è ancora con Salvini e Di Maio". Intervista al politologo Roberto D'Alimonte : Professor D'Alimonte, lei oggi sul Sole scrive: "Tanto rumore per nulla". Ovvero: nonostante i passi falsi del governo, la bagarre sulla manovra, le mille contraddizioni, la realtà è che il governo è al 60 per cento del consenso e, prosegue, "è un dato straordinario, perché non esiste in Europa un governo che abbia un consenso simile". Spieghiamo il dato.Diciamo tra il 55 e il 60 per cento e diciamo Europa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 gennaio : L’Intervista al vicepremier Luigi Di Maio : “Incontrerò presto i Gilet per unirci nell’Ue : L’intervista “Gruppo con polacchi, finlandesi e croati e voglio i Gilet gialli” Luigi Di Maio – Il vicepremier a Bruxelles: “A febbraio firmeremo il manifesto comune” di Luca De Carolis Brigate Gialle di Marco Travaglio Avviso ai lettori: se per caso dovesse scapparvi una piccola simpatia per i Gilet gialli che contestano le politiche affamatrici di Macron (parlandone da vivo) che piacciono alla gente che piace di tutta Europa ...

"Sorpreso da Di Maio - l'aria è cambiata". Intervista a Paolo Agnelli - leader Confimi : "Di Maio mi ha veramente sorpreso, la sensazione è che sia cambiata l'aria. Preparazione e risposte dirette, mai da politico". Paolo Agnelli guida Confimi, che è come dire che rappresenta 34 mila imprese della Pmi, per 440 mila dipendenti con un fatturato aggregato di 71 miliardi di euro, il valore di due leggi di bilancio. All'assemblea generale dell'associazione, un mesetto fa, Matteo Salvini promise di valutare seriamente la ...

Quarta Repubblica - 10 dicembre : Intervista a Luigi Di Maio ANTICIPAZIONI : [CS] Lunedì 10 dicembre alle ore 21.25, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarta Repubblica , il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro . Nel corso della puntata un'intervista al Vicepremier e Ministro del lavoro Luigi Di Maio . Ma non solo, si cercherà anche di fare un punto su quota 100 , la riforma ...