Infortunio Milinkovic-Savic | il calciatore della Lazio costretto al cambio

(Di giovedì 7 febbraio 2019)– Si sta giocando il primo match valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campoed Empoli. Qualche difficoltà di troppo per la squadra di Inzaghi che deve fare i conti con le assenze pesantissime di Immobile e Luis Alberto, il match si sblocca grazie ad un calcio di rigore messo a segno da parte dell’attaccante Caicedo. Nel secondo tempo tegola per ladi Simone Inzaghi,alla coscia per, il centrocampistaal. Previste valutazioni già nelle prossime ore e laè in ansia in vista dei prossimi impegni.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ilalCalcioWeb.