Incidenti lavoro | operaio muore a Napoli

Sicurezza sul lavoro : gli allarmanti numeri di Incidenti e malattie - il bollettino di guerra dell'Inail : Aumenta il numero di infortuni sul lavoro nel 2018 molti dei quali fatali. Si tratta di numeri allarmanti basati sui dati provvisori dell'Inail che parla di una cifra di 641.261 in crescita dello 0,9% ...

Incidenti sul lavoro - Coldiretti : calo solo in agricoltura : In controtendenza all’andamento generale nel 2018 gli Incidenti sul lavoro nelle attività produttive calano solo in agricoltura dove si registra una riduzione del 7% dei casi mortali (da 141 a 131) e dell’1,8% degli infortuni (da 33.820 a 33.207). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati relativi alle denunce pubblicati dall’ Inail. Il trend registrato nelle campagne conferma il prezioso lavoro di ammodernamento delle imprese ...

Incidenti sul lavoro - Inail : “L’anno scorso 1.133 denunce di infortuni mortali - in aumento del 10%” : Nel 2018 sono aumentate del 10,1% le denunce di infortuni mortali sul lavoro presentate all’Inail. I morti sono stati 1.133, 104 in più rispetto alle 1.029 del 2017. Le denunce di Incidenti sul lavoro, compresi quelli non mortali, sono state 641.261 (+0,9% rispetto al 2017, quando erano state 635.433). In salita anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 59.585: il 2,5% in più, pari a 1.456 casi aggiuntivi rispetto ai ...

Incidenti sul lavoro : operaia resta bloccata con le braccia in un macchinario - è grave : Un’operaia è rimasta gravemente ferita alle braccia in un incidente sul lavoro avvenuto in una lavanderia industriale in località Passovecchio a Crotone. La donna è rimasta con le braccia incastrate tra i rulli di una macchina piegatrice di indumenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che, nonostante la difficoltà dell’intervento per gli spazi ridotti e la delicatezza della situazione, sono ...

Sanità : Inail - +9 - 9% Incidenti mortali sul lavoro nel 2018 : Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate[...]

