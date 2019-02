In Svezia il primo centro commerciale del mondo che vende solo cose riciclate

Svezia - primo arto robotico impiantato nel corpo di una donna : Svezia, 5 febbraio – Per la prima volta nella storia della biotecnologia, un arto robotico è stato impiantato nel corpo di una donna in modo permanente e permetterà l’utilizzo per il compimento di tutti i gesti appartenenti alla vita quotidiana. L’atteso intervento è stato eseguito in Svezia su una paziente di 45 anni. L’impianto permanente, definito mano robotica, è stato realizzato grazie al progetto europeo DeTop (Dexterous Transradial ...