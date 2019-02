In rosso il comparto sanitario italiano | -0 | 87% | | perde molto Amplifon

In rosso il comparto immobiliare italiano - -0 - 82% - : Si muove in territorio negativo l' indice delle società immobiliari in Italia , che è peggiore dell' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il FTSE Italia Real ...

In rosso il comparto telecomunicazioni in Italia - -0 - 70% - - seduta moderatamente negativa per Telecom Italia : Si muove in territorio negativo l'indice del settore Telecomunicazioni, che è peggiore dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 10.