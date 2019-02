Il Segreto | il ritorno di Saul | il primo incontro con Julieta e Prudencio

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita oggi : il ritorno della puntata serale su Rete 4 : Buone notizie per i telespettatori de Il Segreto e Una Vita che questa sera potranno nuovamente seguire il graditissimo episodio speciale su Rete 4. La scorsa settimana Mediaset aveva deciso di sospendere tale appuntamento per eVitare la rivalità con La Dottoressa Giò, trasmessa eccezionalmente di martedì. In molti si erano detti delusi per questa decisione, soprattutto considerando che gli ascolti delle due serie iberiche erano stati positivi ...

NCIS 16 - il ritorno di Ziva David annunciato al Super Bowl : ‘Il più grande Segreto di NCIS verrà rivelato’ : Era il 2014 e avevamo lasciato Ziva David a casa sua in Israele, lontana da Washington, mentre rifletteva sulla persona che era diventata e sulla scia di morte che si era lasciata alla spalle. Un addio obbligato quello di Ziva David a NCIS per la volontà dell’attrice Cote de Pablo di dedicarsi ad altri progetti. Al suo posto nella serie era arrivata la biondissima Ellie Bishop, ma nessun fan si è dimenticato dell’agente del Mossad ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Loreto Mauleón ci racconta del ritorno di Maria a Puente Viejo : "María torna triste e molto arrabbiata". Scopriamo cosa ci racconta l'attrice Loreto Mauleón sull'atteso ritorno del suo personaggio a Puente Viejo.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : un Promo annuncia il ritorno di Francisca Montenegro : Dopo sei mesi di assenza la Dark Lady torna a Punte Viejo e bastano pochi frame per capire che è più forte e pericolosa di prima.

Il Segreto trama del 13 gennaio : Antolina sconvolta dal ritorno di Elsa : La soap Il Segreto ci tiene compagnia anche domenica 13 gennaio 2019, nel pomeriggio di Canale 5 che da questo mese viene dedicato alle soap opera. Al termine del doppio appuntamento con Una Vita, andrà infatti in onda un nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo. Come ci rivelano le anticipazioni, vedremo che dopo la ricomparsa di Elsa, Antolina sarà in preda alla disperazione, mentre Julieta ha cambiato look e ha cominciato ad ...

Il Segreto - puntate della settimana : Antolina sconvolta dal ritorno di Elsa : Lunedì 7 gennaio ha inizio una nuova settimana con il 'Segreto' che vede sempre più protagonisti nuovi personaggi, corrispondenti ai nomi di Isaac e Antolina. Quest'ultima dimostra di essere molto innamorata di Isaac ma ha dovuto fare i conti con la presenza di Elsa mentre Onesimo e Hipolito si trovano alle prese con nuove e bizzarre idee. Raimundo, dal canto suo continua a sentire l'assenza della consorte mentre Carmelo (Raul Pena) deve fare i ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : il ritorno di Gonzalo - il ritrovamento di Julieta : La popolare soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra, non smette mai di appassionare i telespettatori con avvenimenti ricchi di suspense. E’ in arrivo l’ennesimo colpo di scena che spiazzerà il perfido Fernando Mesia negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima. Le Anticipazioni ci svelano che Gonzalo Castro (Jordi Coll Serra) dopo ...

Anticipazioni ll Segreto - trame puntate spagnole : il ritorno : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: il ritorno di Emilia e Alfonso Il Segreto, di recente, ha detto addio a due personaggi storici della soap: Emilia e Alfonso. La coppia è stata costretta a fuggire per non finire in carcere. Emilia e Alfonso, infatti, hanno ucciso il generale Perez de Ayala dopo che questi li aveva torturati in prigione. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo. ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : il ritorno di Emilia e Alfonso : anticipazioni spagnole Il Segreto: Emilia e Alfonso rapiti in Francia, Fernando aiuta Maria a liberarli Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso. La coppia Castaneda, però, deve vedersela davvero brutta prima di riabbracciare i loro cari. Abbiamo visto nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5 […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: il ritorno di Emilia e Alfonso proviene ...

Anticipazioni Il Segreto : Maria vuole partire - Fernando sorpreso dal ritorno di Francisca : La telenovela iberica Il Segreto, scritta dall’autrice Aurora Guerra e ambientata a Puente Viejo, è caratterizzata da colpi di scena a ripetizione. Negli episodi che andranno in onda su Antena 3 la settimana prossima Fernando Mesia verrà a conoscenza di essere stato ingannato da Raimundo Ulloa. In particolare il figlio del defunto Olmo resterà sconvolto e perderà le staffe quando si troverà faccia a faccia con Francisca Montenegro in carne ed ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : il ritorno di Francisca - Emilia e Alfonso : Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sulla bellissima telenovela “Il Segreto” scritta dall'autrice Aurora Guerra e diventata popolare anche in Italia. Le Anticipazioni delle puntate che il pubblico spagnolo avrà modo di guardare la settimana prossima, svelano che finalmente dopo aver inscenato la sua finta morte la dark lady principale dello sceneggiato cioè Francisca Montenegro (María Bouzas) tornerà in scena. ...