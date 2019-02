Il presidente della Provincia Abramo ha incontrato i membri di Vivi Lamezia

Manuel Bortuzzo - il presidente della Federnuoto Barelli svela : “fisicamente è una roccia - gli staremo vicini” : Il numero uno della Federazione italiana nuoto ha parlato delle condizioni di Manuel Bortuzzo , sottolineando come a breve inizierà una fase di riabilitazione “ Manuel si è svegliato, fisicamente è una roccia . Sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti“. Sono le parole del presidente della ...

Calcio : il presidente dell’UEFA Ceferin rigetta l’idea della Superlega : “Ucciderebbe questo sport” : Si aggiungono le parole del presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin alle già non scarse critiche all’idea della Superlega europea di club che coinvolgerebbe molti dei maggiori club del Vecchio Continente. Ceferin , che domani sarà confermato alla guida del massimo organismo sportivo d’Europa per quel che riguarda il pallone che rotola sul rettangolo verde, ci è andato giù molto pesante sulla questione: “Ucciderebbe il ...

L’ex presidente della Costa d’Avorio Laurent Gbagbo si trova in libertà condizionata in Belgio : L’ex presidente della Costa d’Avorio Laurent Gbagbo si trova in Belgio in libertà condizionata dopo che il mese scorso la Corte penale internazionale, il tribunale con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, lo aveva assolto dalle accuse di crimini di guerra. Il