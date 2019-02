Il paradosso franco-tedesco | dalle banche ai treni | stavolta sono loro a voler cambiare

huffingtonpost

(Di giovedì 7 febbraio 2019) L'ira dei governie francese per il no dell'Antitrust Ue alla fusione Alstom-Siemens ed il salvataggio quasi nelle stesse ore della banca tedesca Nord Landesbank con denaro pubblicorivelatrici. Alzano il velo infatti sull'insofferenza crescente verso il sistema delle regole europee che, dalla concorrenza suialle, a torto o a ragione, viene ormai vissuto come un corsetto rigido perfino nelle capitali dei paesi che più le avevano volute. E' il segno dei tempi: ad essere benevoli si può dire che monta una domanda di manutenzione delle norme, i maligni potrebbero parlare di un vero "attacco" all'impianto regolamentare dell'Unione in materia economica. Nelle intenzioni deimanager la fusione tra i due giganti europei deiad alta velocità e dell'impiantistica ferroviaria avrebbe creato un player continentale in grado di fronteggiare ...