Il papa cerca nell' islam un alleato contro la globalizzazione

Venezuela - il papa : cercare una soluzione rispettando i diritti umani : In questi giorni panamensi dice di avere pensato molto alla crisi di Caracas. Invoca una soluzione che rispetti i diritti umani. I Venezuelani presenti alla Gmg attendevano le parole del Papa sui drammi del Paese sudamericano, e alla fine sono arrivate, all’Angelus. ...

Smisurata disuguaglianza. Intervista all'arcivescovo di Panama Mendieta : "Il papa cerca giovani sognatori" : Panama. I giovani centroamericani di Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua si sono preparati all'arrivo del Papa con una giornata di studio dedicata alla Laudato Si'. Appuntamento nel palazzetto dell'università cattolica del Paese, annesso alle aule, dove si è riunita una gioventù festante e colorata. Il Cardinal Turkson è arrivato in avanscoperta e, senza mezzi termini, ha ricordato che il pianeta ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : i favoriti della danza; Gabriella papadakis-Guillaume Cizeron vincitori annunciati - Guignard-Fabbri in cerca del bronzo : La gara riservata alla danza sul ghiaccio ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio di figura, in programma questa settimana nella città di Minsk (Bielorussia) riserva, seppur virtualmente, già dei vincitori annunciati. Si tratta della coppia formata da Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, pattinatori in questo momento storico senza rivali a livello mondiale. A dimostrazione di quanto detto basta guardare le statistiche. I francesi, con ...

papa Francesco sulla morte di 170 migranti : “È un dolore al cuore - cercavano un futuro” : Papa Francesco definisce la morte dei 170 migranti nel Mediterraneo, avvenuta negli scorsi giorni, come un "dolore al cuore": "Penso alle 170 vittime dei naufragi nel Mediterraneo. cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti di esseri umani. Preghiamo per loro e per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo".Continua a leggere

papa : vita violata da ricerca profitto : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 15 GEN - "La soglia del rispetto fondamentale della vita umana è violata oggi in modi brutali non solo da comportamenti individuali, ma anche dagli effetti di scelte e di ...

Simona Ventura toccante : “Papà - una vita a cercare la tua approvazione” : Simona Ventura, commuovente lettera al padre. Le parole che ‘non ti ho detto’: “Credimi, ho passato una vita a cercare la tua approvazione” Auguri papà, le parole che non ti ho detto. Questo il leitmotiv della lettera scritta da Simona Ventura su Instagram per l’ottantesimo compleanno del padre Rino. Un viaggio nel tempo, tra le […] L'articolo Simona Ventura toccante: “Papà, una vita a cercare la tua ...

Pedofilia - papa : “Ringrazio i media che hanno cercato di smascherare gli abusi” : “Mai più abomìni insabbiati” e un ringraziamento ai media “che sono stati onesti e oggettivi e che hanno cercato di smascherare questi lupi e di dare voce alle vittime” della Pedofilia. Papa Francesco nel suo discorso alla Curia romana in occasione degli auguri di Natale ricorda i “momenti difficili” vissuti “quest’anno” dalla Chiesa che “è stata investita da tempeste e uragani“. ...

Ricerca : top ten scienziati del 2018 - c'è papà delle 'gemelle Ogm'. : E' un fisico anche Jess Wade, studiosa che ha fatto notizia grazie ai suoi sforzi a favore delle donne e delle persone di colore nella scienza, tra l'altro scrivendo centinaia di voci di Wikipedia ...