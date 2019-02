Il Nome della Rosa | La Serie TV | Il giovane Adso è interpretato da Damian Hardung

Il Nome della rosa - la fiction di Rai1 con John Turturro : il trailer ‘svela’ il nuovo Adso : Per chi negli anni Ottanta ha amato il film Il nome della rosa, tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, la fiction in 8 episodi che si appresta ad andare in onda a marzo su Rai1 potrebbe essere una bella riscoperta. Nel 1986 ad intepretare i due protagonisti, il frate Guglielmo da Baskerville ed il novizio Adso da Melk, erano Sean Connery e un giovanissimo Christian Slater. Nella serie del 2019 ci saranno invece John Turturro e il ...

Venezia - imprenditori stranieri comprano le isole della laguna e ne cambiano il Nome : San Clemente e Sacca Sessola , due isole della laguna Veneziana , sono state acquistate da gruppi alberghieri stranieri e con il passaggio di proprietà hanno cambiato nome per ragioni di marketing ...

Serie A - Udinese-Fiorentina 1-1 nel Nome di Astori. Il quadro completo della giornata : Dopo gli anticipi che hanno visto la vittoria del Napoli sulla Samp e pareggi tra Empoli-Chievo e Juve-Parma, la 22esima di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra la Spal di Leonardo Semplici e il Torino di Walter Mazzarri terminato con uno scialbo 0-0. Alle 15 si sono disputate due partite, combattute, piene di occasioni da rete e tirate fino alla fine. La partita del "ricordo" di Davide Astori, quella tra Udinese e ...

CogNome della madre ai figli - arriva ddl M5S : di Antonio Atte La possibilità di dare il proprio Cognome ai figli va estesa anche alle madri. E' quanto prevede il disegno di legge 'Disposizioni in materia di attribuzione del Cognome ai figli' , ...

Il Nome segreto della Markle : "Così chiamano Meghan in privato" : Chi di noi non ha un soprannome? Magari privato, segreto, tenuto solo per i momenti più intimi. Ci sono quelli utilizzati solo dal fidanzato/fidanzata, quello preferito dalla mamma e il soprannome che non ci piace (ma gli amici usano lo stesso). Beh, anche i Reali inglesi ne hanno alcuni. Irriverenti, dolci, simpatici. Anche Meghan Markle, nuova "regina" (mediatica) di corte conserva quelli utilizzati da mamma e da papà quando era solo una ...

L'Eredità - la domanda più difficile? Si scorda il Nome della suocera : Un vuoto di memoria, tutto qua. Ma una dimenticanza che ha ovviamente scatenato la Rete e i telespettatori de L'Eredità. Galeotta fu la domanda di Flavio Insinna quando, nel mezzo di una discussione sul gilet indossato dal concorrente, ha chiesto a Joseph come si chiama la donna che glielo ha regalato. Quesito più semplice non poteva esserci. Il capo d'abbigliamento, infatti, gli era stato donato dalla madre della fidanzata. Peccato che quando ...

Come Frank Zappa sfidò la società americana in Nome della libertà di pensiero : Leave this field empty if you're human: La connivenza tra Riaa e Pmrc, suscitò l'indignazione dell'opinione pubblica e di molti artisti del mondo dello spettacolo sfociando nella creazione di varie ...

Vuelta a San Juan 2019 – Alaphilippe si prende la croNometro e la testa della classifica : 2° un super Valerio Conti : Julian Alaphilippe vince la tappa a cronometro della Vuelta a San Juan 2019: il ciclista francese si impone davanti a Valerio Conti e Remco Evenepoel La Deceunick-Quick Step non fa sConti a nessuno in questi primi appuntamenti di inizio stagione 2019. Dopo i successi dell’azzurro Elia Viviani in Australia, tocca a Julian Alaphilippe firmare una strepitosa doppietta in Argentina. Dopo aver vinto la tappa di ieri della Vuelta a San Juan, il ...

Vicchio. Il mese di Febbraio inizia nel Nome della Cultura : Vicchio continua a proporre un calendario fitto di iniziative Culturali che animeranno anche nei prossimi giorni il Teatro Giotto e