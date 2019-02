Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro di alcuni lotti di Gorgonzola

Gorgonzola Igor ritirato dal mercato per listeria dal ministero della Salute - tutti i lotti interessati : Nessun allarme ma la giusta attenzione va posta sul ritiro del Gorgonzola Igor e non solo imposto per decisione del Ministero della Salute a causa della presenza di listeria monocytogenes. Il richiamo riguarda ben 9 lotti del prodotto nella sua variante dolce, tutti prodotti dalla Igor appunto ma presenti nei negozi anche con altri marchi. Necessario dunque identificare le coordinate esatte della merce che in nessun modo va consumata. Le ...

ministero della Salute - bacche di goji richiamate : “Residui di prodotti fitosanitari oltre i limiti” : Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di diversi lotti di bacche di goji e di Saltamix con goji a marchio Abbasciano in seguito al riscontro di residui di prodotti fitosanitari oltre il limite consentito.Continua a leggere

Concorsi pubblici 2019 : 3360 posti per il ministero della Giustizia e bando Arpa - info e scadenze - : ... Ingegneria Energetica e Nucleare, Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, Scienza e Ingegneria dei ...

Plastica nel ragù Esselunga : i lotti ritirati dal ministero della Salute per rischio fisico : Il Ministero della Salute ha provveduto al ritiro dal mercato di alcuni lotti del ragù di carne venduto dalla catena di produzione Esselunga, tra i discount più diffusi in Italia. La decisione riguarda anche alcune confezioni di Lasagne al Forno e di Cannelloni di Carne per la possibile presenza di frammenti di Plastica dura. L'invito è di non consumare gli alimenti e di riportarli nei punti vendita dove sono stati acquistati per ottenere il ...

ministero della Difesa : "Militari italiani via dall'Afghanista entro un anno" : entro un anno l'Italia potrebbe ritirare il proprio contingente militare dall'Afghanistan. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa, precisando che il ministro Trenta ha dato disposizioni al Comando ...

ministero della Salute : rimodulazione dei punti nascita : Giulia Grillo: “rimodulazione dei punti nascita. I tempi sono cambiati, pronti a lavorare con le Regioni all’interno del Patto della Salute"

Allerta salmonella in un tipo di latte per bimbi : la nota del ministero della Salute [DETTAGLI] : “E’ stata comunicata una tossinfezione alimentare avvenuta in Francia causata da ‘salmonella poona’ probabilmente correlata dal consumo di latte di riso per la prima infanzia a marchio Modilac, prodotto in Spagna”. Lo rende noto il Ministero della Salute sul proprio sito web. “Sebbene non risulta allo stato attuale l’esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese – sottolinea il Ministero della ...

ministero della Difesa polacco firma contratto per elicotteri Black Hawk - : Testimonia la forza dell'economia polacca e l'adempimento degli obblighi alleati", ha aggiunto il premier. Gli elicotteri saranno prodotti in Polonia dalla fabbrica di aerei Mielec. Mielec è il ...

'Non chiudete la Sala Trevi' - appello dell'associazione 100autori al ministero della Cultura e al Comune di Roma : Ministero della Cultura e Comune di Roma trovino una soluzione per il Cinema Trevi di Roma, che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. È l'appello dell'associazione 100autori che sottolinea: 'La ...

Batteri nel ghiaccio tritato per cocktails : ritirato/ Polo Nord Ice Cubes - richiamo del ministero della Salute : Batteri nel ghiaccio tritato per cocktails: ritirato dal mercato. Polo Nord Ice Cubes, arriva il richiamo del Ministero della Salute