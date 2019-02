Il lavoro più bello del mondo | 85 mila euro l' anno per testare prodotti di lusso

Lo smartworking è molto più che lavoro da casa : di Luca Brusamolino * Il 22 maggio 2017 veniva approvata la normativa sul lavoro agile, che sancisce la possibilità per lo smartworker di prestare la propria attività senza vincoli di luogo e orario, all’interno del contratto di lavoro subordinato e fatto salvo il vincolo sulla durata massima dell’orario posto dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. A distanza di un anno e mezzo permane però una certa confusione sulla definizione, che ...

SCUOLA/ Più formazione - qualifiche e soft skills - tutte le competenze - ignorate - per trovare lavoro : Qualche riflessione, sulla base dei prossimi dati Excelsior, dedicata a chi deve iniziare le superiori o decidere cosa fare dopo il diploma

Per 50 euro in più conviene lavorare? Per le imprese il reddito di cittadinanza "scoraggia" il lavoro : Solo cinquanta euro. Potrebbe essere questa la cifra che fa la differenza – soprattutto tra i giovani – nel decidere se andare a lavorare o restare a casa percependo il reddito di cittadinanza. L'importo del beneficio economico legato al reddito di cittadinanza è la cosa che spaventa di più Confindustria e le altre associazioni datoriali, spingendole a far notare ai senatori che questa misura potrebbe più ...

Il team al lavoro su Cyberpunk 2077 è il 60% più grande di quello che ha creato The Witcher 3 : Cyberpunk 2077 continua a non avere una data di uscita ufficiale e a puntare a un debutto sul mercato "quando sarà pronto" ma intanto alcuni sviluppatori e anche delle figure chiave hanno abbandonato CD Projekt RED sollevando non poche domande sull'attuale stato dello sviluppo. L'ultimo abbandono è stato quello del creative director, Sebastian Stępień, che ha deciso di unirsi a Blizzard.Alcuni hanno pensato che questa defezione ...

lavoro : ecco i profili marketing più ricercati nel 2019 : Milano, 4 febbraio 2019 – Chi si occupa di selezione del personale nell’universo del marketing non ha potuto non notare, negli ultimi mesi, la presenza di due diverse e – a prima vista – contrapposte tendenze. Da una parte le aziende si stanno infatti mobilitando per reclutare degli esperti con competenze innovative nel campo del [...]

Consulente Onu a Bonn. “Qui welfare formidabile e vado al lavoro col sorriso. In Italia essere felici è molto più difficile” : “Ogni volta che scendevo dal treno mi trovavo davanti un cartellone: Benvenuti a Bonn, la città delle Nazioni Unite. Così, quando è stato il momento di cercare un lavoro, mi è venuto naturale bussare a quella porta”. Mattia Cerutti, 28enne di Gambara, piccolo centro della bassa bresciana, lavora in Germania ormai da tre anni. È Consulente dell’Uncdd, la convenzione Onu per la lotta alla desertificazione che ha sede proprio a Bonn. ...

Con alternanza e stage 40% in piu' chance trovare lavoro : Dopo essere stata a lungo al centro di critiche, tanto che alcuni ne chiedevano l'abolizione, l'alternanza scuola lavoro vive oggi il suo "momento di gloria": il rapporto Almalaurea e Almadiploma ...

Viaggi in Europa - chi si sposta di più per lavoro o vacanza – infografiche : Viaggi in Europa, chi si sposta di più per lavoro o vacanza – infografiche Gli italiani Viaggiano decisamente poco in proporzione al proprio PIL. E’ perchè siamo un Paese di persone diffidenti verso ciò che è straniero o perchè l’Italia ha già molto da offrire? La questione è complessa perchè seguendo i dati Eurostat abbiamo esaminato sia i Viaggi di piacere, come vacanze o visite ad amici e parenti, sia quelli ...

Istat - a dicembre 200mila occupati in più - i senza lavoro calano al 10 - 3% : Anno su anno l'incremento dell'occupazione è dello 0,9%, il dato mensile indica invece un miglioramento dello 0,1%

Scuola - con gli stage in azienda più chance di trovare lavoro : ... sostiene Bussetti, non smentiscono la scelta del governo: 'L'alternanza è uno strumento importante per l'acquisizione di competenze trasversali che servono per inserirsi anche nel mondo del lavoro - ...

Inail : più infortuni sul lavoro nel 2018. 1133 quelli mortali (+10%) : Inail: più infortuni sul lavoro nel 2018. 1133 quelli mortali (+10%) Secondo i dati dell’Istituto sono in crescita le denunce di incidenti e vittime in ambito lavorativo. Sale anche il numero di patologie di origine professionale denunciate, che sono state quasi 60mila Parole chiave: ...