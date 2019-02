Il granitico no di Maria De Filippi al Festival di Sanremo dopo il successo del 2017

optimaitalia

(Di giovedì 7 febbraio 2019)Arriva un nuovo no diDealdi, che ha condotto con Carlo Conti nelun lunghissimo corteggiamento da parte del conduttore toscano che era poi riuscito ad averla al suo fianco per la 5 giorni al Teatro Ariston che vide il trionfo di Francesco Gabbani in Occidentali's Karma.La conduttrice di punta di Mediaset non ha mai fatto mistero della sua volontà di non rimettere piede sulle tavole del Teatro Ariston, almeno nelle vesti di conduttrice. In piena kermesse,Deha detto la sua sulle colonne di Sorrisi e Canzoni Tv e ha confermato la sua intenzione di non tornare al timone della manifestazione.All'epoca della sua conduzione,Desi era già espressa in merito a un suo possibile ritorno in conduzione, smentendo categoricamente l'eventualità di unbis, soprattutto per l'assenza di Carlo Conti che le aveva ...