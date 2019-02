Il governo blinda Salvini. Anche il M5s verso il no ai giudici : Il governo blinda Matteo Salvini di fronte alla Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato chiamata a decidere se dare, o meno, il via libera alla richiesta della magistratura di processarlo per sequestro di persona. Lo fa con due documenti: a firma del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il primo; scritto di pugno dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, il secondo. E Anche fra i commissari del Movimento 5 Stelle, alla lettura ...

Caso Diciotti - il premier Conte blinda Salvini : 'Ha agito secondo linee del governo. Io responsabile' : 'Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione'. Lo scrive il premier Giuseppe Conte, parlando del Caso Diciotti, nella lettera ...

governo - semestre gialloverde : poche leggi e meno 'decreti' ma sempre più blindati : Una serie di organismi chiave, come le commissioni permanenti, non potevano infatti formarsi in assenza di una chiara maggioranza politica. In ogni caso i due esecutivi guidati da Renzi e Gentiloni ...

Conte blinda governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

Conte esulta e blinda il governo : "Resterò a palazzo Chigi anche dopo le Europee" : ... il commissario per la stabilità dell'Euro Valdis Dombrovskis : ' Sono riuscito a spiegare le ragioni per le quali la terza economia dell'eurozona non poteva essere sottoposta a procedura d'...

Il governo blinda con la fiducia il ddl Anticorruzione e il dl Fisco : Doppio voto oggi al Senato e alla Camera per sveltire i tempi. Insorgono le opposizioni: 'Leghisti e grillini nono si fidano più gli uni degli altri' -

governo blinda lo 'spazzacorrotti' : Sullo 'spazzacorrotti' la maggioranza vuole procedere blindata . Questa mattina si voterà la fiducia al Senato, evitando così ogni possibile incidente di percorso. La memoria penta-leghista non ha ...

Il governo blinda la Manovra : sul tavolo c'è ipotesi Fiducia : Sulla Manovra il governo è pronto a chiedere la Fiducia già al primo passaggio in Aula. In attesa della mossa di Palazzo Chigi sui conti pubblici, con ritocchi ai 'numerettì,...