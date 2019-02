Il finto chirurgo plastico che operava con la terza media si difende | “Non sono un falso

finto chirurgo plastico con la licenza media : «Centinaia di operazioni - ma non sa neanche mettere i guanti» : Aveva la licenza media, ma si spacciava per medico laureato nelle migliori università del mondo. Il Finto chirurgo ha operato per un anno in cinque cliniche d?élite a Bucarest,...

La truffa del finto chirurgo tradito dai guanti : Problemi con i guanti e con il lavaggio delle mani. La storia di Matteo Politi è letteralmente assurda. Dopo aver esercitato abusivamente la professione medica in Italia, c'ha riprovato in Romania. E lì da due dettagli ben noti ai chirurghi veri (il modo di indossare i guanti e il lavaggio delle mani) è stato smascherato ancora una volta. Come riporta il Gazzettino, il 38enne di fatto è riuscito ad ingannare sotto falso nome (Matthew Mode) il ...

