Il fermo dei presunti responsabili del tentato omicidio di Manuel Bortuzzo - Video

fermo - ruba l’etilometro e la paletta dall’auto dei vigili urbani e posta video : preso : Finisce in carcere per furto e danneggiamento aggravato un 30enne che insieme a due complici è entrato nel recinto della polizia locale di Fermo e ha depredato due auto di servizio. Poi ha pubblicato tutto sul suo profilo Instagram ed è stato arrestato dai carabinieri.Continua a leggere

fermo. Furto al deposito dei medicinali in via Zeppilli : indagano i Carabinieri : Un danno importante a livello non solo economico ma anche umano. I malviventi, sicuramente più di due, sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato nel deposito di medicinali dell'Area ...