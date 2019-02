Il comparto italiano auto e ricambi si muove verso il basso | -2 | 71%

In rosso il comparto sanitario italiano - -0 - 87% - - perde molto Amplifon : Si muove in territorio negativo l' indice delle aziende sanitarie , che è peggiore del comparto sanitario dell'Area Euro . Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 154.885,9 in calo dello 0,87%, ...

In rosso il comparto immobiliare italiano - -0 - 82% - : Si muove in territorio negativo l' indice delle società immobiliari in Italia , che è peggiore dell' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il FTSE Italia Real ...

Il comparto italiano auto e ricambi viaggia molto alto - +1 - 65% - : molto positiva la giornata per il settore automotive dell'Italia , che non si discosta molto dal buon andamento dell' indice europeo del settore auto e ricambi e che guadagna l'1,65%, dopo la chiusura ...

Lieve ribasso per il comparto chimico italiano - -0 - 69% - : L' indice del settore chimico si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il settore chimico europeo . Il FTSE Italia Chemicals ha avviato gli scambi a quota 17.777,2, con un decremento di 122,...

Vola il comparto chimico italiano - +1 - 51% - : Mette il turbo l' indice del settore chimico che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo del settore chimico europeo che mostra un timido +0,24%, dopo la chiusura di ieri a quota 957. ...

Il comparto italiano auto e ricambi si muove in territorio positivo - +1 - 15% - - seduta effervescente per Pininfarina : Il settore automotive dell'Italia continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' indice europeo del settore auto e ricambi . Il FTSE Italia automobiles & Parts ha ...

Debole il comparto immobiliare italiano - -0 - 70% - - netto calo registrato da CIA : Movimento fiacco per l'indice delle società immobiliari in Italia, che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa ...

Giornata in tenuta per il comparto chimico italiano - +0 - 42% - : Si muove in territorio positivo l'indice del settore chimico, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio del settore chimico europeo che dà segnali di ...

Giornata tonica per il comparto sanitario italiano - +1 - 48% - - slancio per Amplifon : L'indice delle aziende sanitarie si muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dal comparto sanitario dell'Area Euro. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 136.534,7,...

Giornata in tenuta per il comparto sanitario italiano - +0 - 48% - : Si muove in territorio positivo l' indice delle aziende sanitarie , che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio del comparto sanitario dell'Area Euro che dà ...

Andamento negativo per il comparto immobiliare italiano - -1 - 36% - : Seduta in ribasso per l'indice delle società immobiliari in Italia, preannunciato dall'Andamento debole dell'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione. Il FTSE ...

Si muove in territorio negativo il comparto chimico italiano - -0 - 80% - : Il Settore chimico a Milano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Chemicals . L' indice FTSE Italia Chemicals ha aperto a 17.620,82, in calo dello 0,...

Si muove in territorio negativo il comparto sanitario italiano - -1 - 27% - : Il Settore sanitario a Milano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Health Care . L' indice FTSE Italia Health Care ha aperto a 136.159,13, in calo ...

Il comparto chimico italiano regge alla pressione ribassista - +0 - 65% - - andamento rialzista per SOL : Sostanziale tenuta per il settore chimico a Milano che mostra piccoli spunti positivi,rispetto a un andamento pessimo dell' EURO STOXX Chemicals che si muove in pesante ribasso. L' indice FTSE Italia ...