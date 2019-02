Il Commissario Montalbano torna in tv | trame nuovi episodi | i migranti sbarcano a Vigata

Il Commissario Montalbano - dopo la settimana sanremese torna la fiction con due nuovi episodi : Salvo sposerà Livia? : Come una partita della Nazionale. Oppure come Sanremo. Rituale collettivo più che evento televisivo. Montalbano è così, un appuntamento che sta nel solco della tradizione nazionalpopolare, con vent’anni di messa in onda alle spalle che non ne hanno intaccato minimamente la gloria. E lunedi, Salvo torna su RaiUno con due nuovi episodi. “L’altro capo del filo” e “Un diario del ’43“, sono stati girati nella primavera del 2018 dal regista Alberto ...

Il promo di Montalbano 2019 celebra i vent’anni del Commissario con l’episodio “L’altro capo del filo” (video) : In occasione del ventennale dalla prima messa in onda, il promo di Montalbano 2019 celebra il Commissario più famoso del piccolo schermo con i nuovi episodi. La tredicesima stagione di una delle serie Rai più longeve e viste al mondo - solo in Italia ha conquistato 11 milioni di spettatori lo scorso anno - approda in prima assoluta da lunedì 11 febbraio, al termine del Festival di Sanremo. Si intitolano "L'altro capo del filo" e "Quell'estate ...

Torna il Commissario Montalbano - anche il tema migranti nei nuovi episodi : anticipazioni : Subito dopo Sanremo arriva il Commissario Montalbano e la Rai cala tutti i suoi assi: i due nuovi episodi della celebre fiction nata dai libri (pubbicati dalla Sellerio) di Andrea Camilleri andranno in onda su Rai1 l’11 e il 18 febbraio in prima serata. Il primo dei due, intitolato L’altro capo del filo, avrà come tema portante i migranti, motivo per cui si sono sollevate delle polemiche che, però, la direttrice di Rai Teresa De ...

Adrian cambia data : niente scontro con Il Commissario Montalbano : Adrian cambia data ed evita lo scontro con i nuovi episodi del Commissario Montalbano: i dettagli del ‘trasloco’ Adrian, nelle prossime settimane, subirà uno spostamento nel palinsesto Mediaset di Canale 5. La discussa serie televisiva di Adriano Celentano, infatti, non andrà in onda lunedì 11 e lunedì 18 febbraio, bensì martedì 12 e martedì 19 febbraio. Il […] L'articolo Adrian cambia data: niente scontro con Il Commissario ...

Montalbano festeggia 20 anni e il Commissario soccorre i migranti : Luca Zingaretti festeggia i 20 anni del suo commissario Montalbano insieme al cast della serie più seguita della tv italiana, che ha avuto punte di ascolto di 12 milioni di spettatori e 150 repliche in prima serata. L'11 e 18 febbraio andranno in onda due nuovi episodi tratti da un romanzo e dei racconti di Andrea Camilleri, "L'altro capo del filo" e "Un diario del '43". Mentre tenta di far luce su alcuni delitti, nel primo Montalbano affronta ...

Il Commissario Montalbano 2019 : cast - trama ed episodi. Quando inizia : Il Commissario Montalbano 2019: cast, trama ed episodi. Quando inizia Anticipazioni e trama Il Commissario Montalbano 2019 È grande l’attesa per la messa in onda delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano, nato dalla penna e dalla mente di Andrea Camilleri (dopo i successi ripetuti anche nella scorsa stagione tv). Dal canto suo, Luca Zingaretti, a vent’anni esatti dalla prima trasposizione cinematografica dei romanzi ...

Il Commissario Montalbano - trama nuovi episodi : quando vanno in onda : commissario Montalbano anticipazioni: quando andranno in onda su Rai1 le nuove puntate Come annunciato dai promo che da qualche tempo circolano sulle reti Rai, sono in arrivo due nuovi episodi de Il commissario Montalbano, in prima visione. La seguitissima serie tv che porta la firma di Andrea Camilleri, si prepara dunque a stupire i telespettatori con le nuove puntate, che andranno in onda per due lunedì sera, esattamente l’11 e il 18 ...

Torna il Commissario Montalbano - anche il tema migranti nei nuovi episodi : anticipazioni : Subito dopo Sanremo arriva il Commissario Montalbano e la Rai cala tutti i suoi assi: i due nuovi episodi della celebre fiction nata dai libri (pubbicati dalla Sellerio) di Andrea Camilleri andranno in onda su Rai1 l’11 e il 18 febbraio in prima serata. Il primo dei due, intitolato L’altro capo del filo, avrà come tema portante i migranti, motivo per cui si sono sollevate delle polemiche che, però, la direttrice di Rai Teresa De ...

Il Commissario Montalbano 2019 - i teaser dei nuovi episodi (Video) : Una banda musicale ed un gatto: a loro si affidano i due teaser in onda in questi giorni sulla Rai per annunciare l'arrivo imminente dei nuovi episodi de Il Commissario Montalbano che, come ormai da tradizione, vanno in onda subito dopo Sanremo.Sarà così anche quest'anno: due i film-tv prodotti dalla Palomar e diretti, come sempre, da Alberto Sironi, che Raiuno trasmetterà lunedì 11 e 18 febbraio 2019. Non cambia neanche il giorno di ...

Vent’anni di Montalbano - Zingaretti : “Il Commissario è sempre contemporaneo. Oggi aiuta donne e migranti” : Zingaretti è sempre più Montalbano. Vent’anni fa si davano del lei, Zingaretti e l’eroe in vernacolo, rude e dai buoni sentimenti che Camilleri aveva reso grande tra le pagine dei preziosi libri Sellerio....

Vent'anni di Montalbano - Zingaretti : "Il Commissario è sempre contemporaneo. Oggi aiuta donne e migranti" : Zingaretti è sempre più Montalbano. Vent'anni fa si davano del lei, Zingaretti e l'eroe in vernacolo, rude e dai buoni sentimenti che Camilleri aveva reso grande tra le pagine dei preziosi libri ...

Commissario Montalbano - il nuovo episodio sul tema dei migranti preoccupa la Rai? De Santis : “Nessun imbarazzo - copriamo ogni argomento” : È un periodo di sbarchi sulle coste siciliane, e anche il commissariato di Vigàta impegna ogni suo uomo in estenuanti turni notturni per permettere ai migranti di sbarcare, un gesto di umanità a cui partecipano tutti gli abitanti del paese, compresi gli agenti del Commissario Montalbano. È questo l’incipit de L’altro capo del filo, uno dei romanzi più recenti di Andrea Camilleri con protagonista appunto l’amatissimo Commissario ...

Luca Zingaretti a Blogo : "Tema migranti non è centrale nel nuovo film del Commissario Montalbano" (VIDEO) : Leggendo i quotidiani di stamattina, si è appreso che la Rai (che poco fa ha smentito tutto) sarebbe in fibrillazione per i due nuovi film del Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 (L’altro capo del filo) e 18 febbraio (Un diario del ’43) su Rai1. Tutta 'colpa' del caldissimo tema migranti che nella fiction sarebbe affrontato con una visione antitetica a quella adottata fin qui dal governo gialloverde. A margine della conferenza stampa ...

Torna il Commissario Montalbano - anche il tema migranti nei nuovi episodi : anticipazioni : Subito dopo Sanremo arriva il Commissario Montalbano e la Rai cala tutti i suoi assi: i due nuovi episodi della celebre fiction nata dai libri (pubbicati dalla Sellerio) di Andrea Camilleri andranno in onda su Rai1 l’11 e il 18 febbraio in prima serata. Il primo dei due, intitolato L’altro capo del filo, avrà come tema portante i migranti, motivo per cui si sono sollevate delle polemiche che, però, la direttrice di Rai Teresa De ...