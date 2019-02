Il Barcellona pensa al futuro | il club cerca talenti in Sardegna

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Ilrappresenta una delle società più importanti al mondo, tanti i trofei conquistati ed unche si preannuncia sempre più roseo. Ilblaugrana adesso ha deciso di presentarsi inper insegnare Calcio ai ragazzini dai 5 ai 16 anni. L’appuntamento è stato già deciso: dal 23 al 28 giugno ai campi di una delle più gloriose società cagliaritane, la Ferrini, in viale Marconi. Gli elementi essenziale per far parte del team sono passione per il Calcio e voglia di allenarsi e di divertirsi. Nel dettaglio due le possibilità: allenamento e ritorno a casa nel pomeriggio oppure “ritiro” in albergo, soprattutto per chi arriva da fuori Cagliari.Gli allenamenti saranno guidati dai tecnici ufficiali delle giovanili delaffiancati dei tecnici professionisti per un rapporto di un allenatore ogni 10-12 ragazzi. Nella giornata di ...