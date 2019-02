Il 2018 è il 4° anno più caldo mai registrato | Europa | USA e regioni polari le aree più

Ansaldo STS - Barr : "Il 2018 anno estremamente positivo. Pronti per sfide future" : ... in Italia e in tutto il mondo " "Ciò ci darà accesso a nuove tecnologie e professionalità in Europa e, soprattutto, in Giappone. Avremo anche accesso a nuove tecnologie dell' area digitale e cloud , ...

Atac : 2018 anno record per controlli e sanzioni contro gli evasori : Rispetto al 2017 cresciuti del 17% i passeggeri controllati. Emesse oltre 470 multe al giorno Roma – Il 2018 è stato un anno record per il settore della verifica di Atac. Grazie all’aumento del personale addetto, ottenuto con operazioni di recupero di risorse interne, e all’efficientamento dell’organizzazione, Atac ha controllato nel corso dell’anno oltre 2 milioni e ottocentomila passeggeri, il 17% in più rispetto ...

Il 2018 quarto anno più caldo mai registrato sulla Terra dal 1880 : Il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato sul Pianeta da quando c'è disponibilità di dati, a partire cioè dal 1880. Le temperature globali hanno superato di 0,83 gradi la media ...

Clima : il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato : Il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato sul Pianeta da quando c’è disponibilità di dati, a partire cioè dal 1880. Le temperature globali hanno superato di 0,83 gradi la media registrata tra il 1951 e il 1980, facendo classificare l’anno passato appena dietro i ‘bollenti’ 2016, 2017 e 2015. Considerati nel loro insieme, gli ultimi 5 anni sono stati in assoluto i più caldi dell’era moderna. A ...

Premio Brera – Mara Navarria nominata ‘Atleta dell’Anno 2018’ : Al Teatro dal Verme di Milano la campionessa del mondo di spada ha ritirato il Premio dedicato al grande giornalista italiano Al Teatro dal Verme di Milano si è tenuta la diciottesima edizione del Premio Gianni Brera, occasione in cui ogni anno vengono premiate le più notevoli personalità del mondo sportivo italiano e internazionale, distintesi per l’intensità del loro vissuto e per gli obiettivi raggiunti. Mara Navarria, campionessa del ...

Le borse mondiali hanno bruciato 11mila mld dollari nel 2018 : Roma, 31 gen., askanews, - E' come se fosse sparito il Nasdaq, oppure l'azzeramento del valore delle borse di Londra, Francoforte, Parigi, Milano e Amsterdam. Il 2018 è stato un anno nero per i ...

RECESSIONE - PIL ITALIA ANCORA IN CALO NEL 2018/ Di Maio con Conte : "Governi Pd hanno sempre mentito" : Pil in CALO nel quarto trimestre 2018: dati Istat, l'ITALIA è in RECESSIONE. Conte e Tria "Non drammatizziamo". Di Maio, 'colpa dei Governi Pd'

Istat - Italia in recessione. Pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018. Di Maio : governi prima di noi hanno mentito : Il dato era stato anticipato ieri dal premier Giuseppe Conte nell’accenno a quella «ulteriore contrazione del Pil» che sarebbe arrivata poi oggi. La seconda consecutiva che tecnicamente determina, appunto, l'ingresso in una fase di recessione. Ma allo stesso tempo il presidente del Consiglio si è detto sicuro in un pronto recupero già a partire dalla seconda metà del 2019...

Inondazioni e frane : il 2018 un anno con troppe vittime : “Nel corso del 2018 frane e Inondazioni hanno causato in Italia 38 morti, 2 dispersi, 38 feriti e oltre 4.500 tra sfollati e senzatetto in 134 comuni, distribuiti in 19 regioni. Le regioni più duramente ferite sono quelle del Sud. In particolare, Sicilia e Calabria sono quelle con il più alto numero di vittime”. Sono questi i dati contenuti nel “Rapporto periodico sul rischio posto da frane e Inondazioni alla popolazione italiana” per l’anno ...

Food delivery cresce in Italia. 19 milioni di italiani lo hanno scelto nel 2018 : Sei tornato a casa stanco, hai fame ma non hai voglia di metterti ai fornelli per preparare qualcosa. E’ ormai sufficiente prendere lo smartphone, scegliere una delle numerose applicazioni disponibili, ordinare in pochi minuti il pranzo o la cena e aspettare la consegna a domicilio. Si chiama Food delivery e offre ai clienti la possibilità di ordinare decine di pietanze diverse da uno dei tanti ristoranti che offrono questo servizio, per ...

Nel 2018 sono aumentati gli infortuni e le morti sul lavoro : 1.133 decessi in un anno : Aumentano gli infortuni sul lavoro e aumentano le morti sul lavoro: a rivelarlo sono i dati sulle denunce dei lavoratori nel 2018 presentati dall'Inail. I decessi sono stati 1.133, un incremento di circa il 10% rispetto al 2017, ovvero 104 lavoratori morti in più nell'ultimo anno. Aumentano anche le denunce di malattie professionali.Continua a leggere

Il 2018 anno orribile per le vittime sul lavoro : tre al giorno - in aumento anche gli infortuni : Dalle cronache quotidiane lo si era già capito, adesso arrivano i dati ufficiali dell’Inail a certificare che il 2018 è stato un anno orribile: sui luoghi di lavoro si sono infatti contati ben 1.133 morti. Ovvero il 10,1% in più dell’anno precedente. In quasi tutti i mesi dell’anno passato, segnala l’Inail nel suo ultimo rapporto, il numero delle d...