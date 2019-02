I tifosi del Napoli disertano il San Paolo perché la Serie A è truccata

ilnapolista

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Vincerà sempre la Juventus Ildi questi anni è forte come quello degli anni di Diego. Lo testimoniano i punti fatti in campionato, i record superati costantemente, la qualità universalmente riconosciuta del gioco e della rosa (pur senza i campioni straordinari di fine anni ’80). E allora, come si spiega che inapoletani disertino in massa il Sanquello che per decenni è stato definito il tifo più caldo d’Italia si è ridotto a una scialba copia di sé stesso che si nutre di una mitologia più tramandata che vissuta, più raccontata che reale? Dove sono gli appassionati 50 mila che inC accolsero il Cittadella?Premesso che il prezzo dei biglietti per il Sanè ormai stabilmente irrisorio e che l’antipatia verso De Laurentiis (a mio avviso inspiegabile se non nei limiti di una superabile insofferenza ad alcuni atteggiamenti un po’ sguaiati) è ...