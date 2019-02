I 67 anni di Vasco Rossi | 37 dopo l’esordio al Festival di Sanremo

optimaitalia

(Di giovedì 7 febbraio 2019)La rockstar italiana che più divide il pubblico tra innamorati folli e detrattori violenti stacca un altro importante ticket della sua esistenza: i 67diarrivano proprio in occasione deldi, la più grande manifestazione della canzone italiana dal quale il rocker di Zocca ha trovato la rampa di lancio per la sua carriera.Era il 1982, infatti, quando un giovanissimocomparve di fronte alle telecamere dicon il capello lungo, la giacca in pelle e l'aria smarrita, e con Vado al massimo si classificò ultimo agli antipodi con Riccardo Fogli che vinse con Storie di tutti i giorni.sorrideva e gesticolava beffardo, quasi a voler trasformare la sua esibizione in una chiacchierata tra amici, un numero in cui si confessava come se fosse stato di ritorno da una giornata di lavoro. Arrivarono tante critiche sul suo conto, ma il ...