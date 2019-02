I 500 anni dalla morte di Leonardo - Artribune

L'esperimento più lungo di sempre : durerà 500 anni : Arrivano i primi risultati parziali dell’esperimento più lungo della storia, il 500-year Microbial Experiment, avviato nel 2014 e destinato a durare ben 500 anni, fino al 2514, per scoprire quanto possono sopravvivere i batteri dormienti in isolamento. Sigillati in 800 fiale di vetro come in una capsula del tempo (per ottimisti, considerando il mezzo millennio programmato per finalizzare l'osservazione), campioni di batteri devono sopportare le ...

Le Auto Volanti saranno realtà entro 20 anni : “tecnologie pronte - sarà un nuovo mercato da 1.500 miliardi di dollari” : L’accelerazione di investimenti nella costruzione di Auto Volanti e la tecnologia per sostenerla potrebbero creare un nuovo mercato da 1.500 miliardi di dollari entro il 2040. Lo dice uno studio del Morgan Stanley Research rivolto agli investitori, secondo il quale le macchine del futuro diventeranno realtà nei prossimi vent’anni. “L’unione tra alta tecnologia e macchine in grado di volare può aprire nuovi scenari nel ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : Andrea Giovannini è decimo nei 5000 metri - bene Noemi Bonazza nei 3000 metri : E’ andata in archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di Speed skating ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio scandinavo erano in programma le prove dei 5000 metri maschili (divisione A e B) e dei 3000 metri femminili (divisione A e B). Nei 5 km riservati agli uomini (divisione A) il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo olimpico a PyeongChang su questa distanza, ha ottenuto il successo con il crono di ...

La prima pinta di birra risale a 2500 anni fa : Residui del processo di fermentazione della birra sono stati rinvenuti nel corso dei lavori di ampliamento dell'autostrada A14 nel Cambridgeshire, nell'Inghilterra centro-orientale. Questo progetto stradale si è già rivelato una miniera per gli studi storico-archeologico: gli sbancamenti hanno portato finora alla luce un intero villaggio medievale anglosassone, 342 sepolture di diverse epoche, una quantità di anfore e ...

Sulle tracce di Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla morte : Anchiano (Firenze): dove nasce il GenioVinci (Firenze): dal battistero alla biblioteca LeonardianaFirenze: gli inizi e i capolavori nascostiFirenze: gli appuntamenti da non perdereMilano: il Cenacolo di LeonardoMilano: il Museo e la VignaVenezia: l’Uomo VitruvianoParma: la misteriosa ScapigliataRoma: macchine, bozzetti e riproduzioniVaticano: San Girolamo penitente alla Pinacoteca VaticanaItalia, patria di poeti, navigatori e santi. E non solo, ...

