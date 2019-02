Huawei Mate 20 e P20 Pro regalano un rimborso da 100 euro per San Valentino

Corpose offerte San Valentino Huawei per P20 Pro e Mate 20 : 100 euro di prepagata in regalo fino al 17 febbraio : Per chi è a caccia delle offerte San Valentino Huawei, è bene sapere che la divisione italiana del brand ha appena lanciato una promozione dedicata alla festa degli innamorati che interessa sia lo smartphone P20 Pro che il Mate 20. le due ammiraglie, al loro acquisto, daranno diritto ad un ben corposo rimborso di 100 euro nella fattispecie di una simil carta di credito spendibile per qualsiasi spesa online come nei negozi fisici, per qualsiasi ...

Manuale italiano Huawei Mate 10 Lite Istruzioni PDF : Manuale d’uso Huawei Mate 10 Lite PDF italiano scaricare il Manuale di Istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Huawei Mate 10 Lite

Ai nastri di partenza il programma beta EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite anche in Europa : Con il trascorrere dei giorni, stiamo andando incontro ad importanti novità per quanto riguarda lo sviluppo software del cosiddetto Huawei Mate 20 Lite. Ad inizio settimana, infatti, ho condiviso con voi la notizia relativa all'apparizione dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie su Firmware Finder (qui trovate maggiori dettagli in merito). Si tratta del chiaro segnale che, salvo imprevisti, nel giro di un mesetto dovremmo toccare tutti con ...

Sempre meglio Huawei Mate 20 Pro - in arrivo l’AI color mode : Sempre al centro della scena il top di gamma Huawei Mate 20 Pro, insieme al fratello Mate 20 X: i due dispositivi, o per meglio dire le rispettive versioni asiatiche, stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento 9.0.0.195, che apporta la nuova modalità AI color mode, disponibile dapprima solo per i video, ed adesso, a partire da questo upgrade, anche per le foto. A questo punto ci terreste a sapere di cosa si tratta? Grazie all'intervento ...

La AI color mode arriva anche per le foto su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X : Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X ricevono un nuovo aggiornamento software che porta la modalità colore intelligente anche per le foto: ecco come funziona. L'articolo La AI color mode arriva anche per le foto su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X proviene da TuttoAndroid.

Conto alla rovescia scattato per EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite : apparizione su Firmware Finder : Spuntano proprio in questi minuti alcuni dettagli molto interessanti per i non pochi utenti che dispongono di un Huawei Mate 20 Lite. Alle porte dello scorso weekend, su queste pagine, vi ho parlato della distribuzione di un ulteriore aggiornamento per il device, premettendo che non si trattasse del pacchetto software contenente l'interfaccia EMUI 9 e Android Pie. Tuttavia, il modello da tempo fa parte della lista di quei prodotti destinati a ...

Spinta propulsiva Huawei Mate 20 Pro Wind : Super Macro con B182 : Non ci stanno a rimanere indietro i brandizzati Wind dell'ottimo Huawei Mate 20 Pro, che si accodano al modello no brand nella ricezione dell'aggiornamento '9.0.0.182 (C781E12R2P1)', incaricato all'integrazione nel software della modalità 'Super Macro' della fotocamera, oltre che della patch di sicurezza di gennaio 2019. Il pacchetto risulta basato su Android 9.0 Pie con EMUI 9.0, ed è in diffusione via OTA con un peso di 570MB (fareste meglio a ...

Indiscussa conferma per EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite : i tempi sono maturi? : Non ci sono davvero più dubbi sull'arrivo di EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite: sulle vicende software del modello di fascia media lanciato solo in autunno ci siamo già soffermati nel recente passato, sottolineando il via della fase beta dell'aggiornamento in Cina, sul modello asiatico corrisponde a quello commercializzato in Europa e dunque in Italia. In realtà, c'erano già pochi subbi sul comune destino dei due smartphone ma ora possiamo dare ...

Molto aggressive le offerte Trony online con Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite oggi 1 febbraio : Sono appena state lanciate nuove offerte Trony, disponibili online fino a giovedì 7 febbraio, tramite le quali avrete la possibilità di acquistare smartphone come Huawei P20 Lite e Huawei Mate 20 Lite ad un prezzo nettamente più basso rispetto agli standard di questa catena. Ecco perché in queste ore occorre un approfondimento per orientare al meglio le scelte degli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone, fermo restando che la suddetta ...

Scatta oggi 1 febbraio la diffusione su Huawei Mate 20 Lite della patch B140 : focus su schede SD : Si torna a parlare proprio in queste ore di Huawei Mate 20 Lite, device particolarmente apprezzato dal pubblico italiano grazie ad un rapporto tra qualità e prezzo assai interessante. Durante il mese di gennaio, come forse ricorderete tramite un apposito articolo, abbiamo già analizzato la questione relativa alla prima patch di questo 2019. A quanto pare, però, oggi 1 febbraio tocca fare un ulteriore passo in avanti, andando ad analizzare la ...

Huawei P20 Pro - Mate RS Porsche Design e Mate 20X si aggiornano con le patch di gennaio e qualche novità : Huawei ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per Huawei P20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design e Huawei Mate 20X. Ecco le novità L'articolo Huawei P20 Pro, Mate RS Porsche Design e Mate 20X si aggiornano con le patch di gennaio e qualche novità proviene da TuttoAndroid.

Mai fermo il Huawei Mate 20 - ancora Super Macro e Huawei Wallet con aggiornamento 187 : Chi si ferma è perduto e il Huawei Mate 20 è uno smartphone che dal suo lancio in autunno non può certo dire di aver annoiato visti i copiosi aggiornamenti che lo hanno riguardato, di settimana in settimana. Solo qualche giorno fa, abbiamo commentato insieme ai nostri lettori l'adeguamento 183 che ha introdotto una nuova modalità Super Macro per la fotocamera. Ora tocca anche al firmware 187 farsi avanti, non con poche novità. Il pacchetto ...

Felice approdo di EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro Tre Italia : vicino anche per Wind? : Ottime notizie per tutti i possessori di un Huawei Mate 10 Pro Tre Italia in riferimento ad EMUI 9 e dunque pure ad Android 9 Pie. Chi ha a disposizione il telefono serigrafato dell'operatore mobile, proprio in questi ultimi giorni di gennaio, ha cominciato a ricevere il tanto atteso e corposo aggiornamento. Ne sono testimonianza le prime notifiche OTA dell'update pronto al download e poi all'installazione. EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro aveva ...