Harry e Meghan | le amiche della Duchessa del Sussex smentiscono le voci di divorzio

Meghan Markel e Harry in crisi - interviene mamma Doria : ecco cosa sta succedendo : Le notizie che giungono da Buckingham Palace sono sempre più allarmanti per i fan del principe Harry e di Meghan Markle. La procedura per il divorzio dei duchi di Sussex è già...

Divorzio Harry e Meghan? Per badare al royal baby arriva mamma Doria : Nessuna tata per il pupillo reale. Basta mamma, anzi nonna, Doria. Per il royal baby che arriverà a primavera 2019 il principe Harry e Meghan Markle non hanno intenzione di assumere una tata come Will e Kate, ma arruoleranno Doria Ragland, la mamma di Meghan. È stata l’esperta reale Annabel Murphy a spiegare la scelta motivandola con il fatto che la neo duchessa di Sussex “non vorrebbe essere completamente dipendente da Harry”. La Murphy ha poi ...

Meghan Markle e il divorzio da Harry : parlano in difesa le amiche : Meghan Markle incinta di sette mesi sta affrontando un momento difficile, tra le voci di divorzio da Harry e le critiche sui social. Ovviamente la Duchessa del Sussex non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla separazione del marito e nelle ultime uscite pubbliche è apparsa sorridente. Però a parlare della sua delicata situazione sono 5 amiche intime di Meghan. Lo hanno fatto attraverso un’intervista al magazine People, ...

Meghan Markle e il divorzio da Harry : parlano in difesa le amiche : Meghan Markle incinta di sette mesi sta affrontando un momento difficile, tra le voci di divorzio da Harry e le critiche sui social. Ovviamente la Duchessa del Sussex non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla separazione del marito e nelle ultime uscite pubbliche è apparsa sorridente. Però a parlare della sua delicata situazione sono 5 amiche intime di Meghan. Lo hanno fatto attraverso un’intervista al magazine People, ...

Meghan Markel e Harry in crisi - interviene mamma Doria : ecco cosa sta succedendo : Le notizie che giungono da Buckingham Palace sono sempre più allarmanti per i fan del principe Harry e di Meghan Markle. La procedura per il divorzio dei duchi di Sussex è già ben avviata e il matrimonio potrebbe finire ufficialmente non solo a meno di un anno di distanza, ma addirittura prima della nascita del primogenito della coppia, prevista per l’inizio di aprile. Il ‘Royal Baby’, nonostante debba ancora nascere, rischia ...

Meghan Markel e Harry in crisi - interviene mamma Doria : ecco cosa sta succedendo : Le notizie che giungono da Buckingham Palace sono sempre più allarmanti per i fan del principe Harry e di Meghan Markle. La procedura per il divorzio dei duchi di Sussex è già...

Meghan Markle - la duchessa sarebbe antipatica : rumors su probabile divorzio dal principe Harry : Meghan Markle, divorzio da Harry e scandalo a corte: questo è il trend che va per la maggiore negli States e in Europa. Stufa di illazioni e malelingue, lei non ci avrebbe pensato su due volte e, secondo quanto dichiarato dal giornale britannico "The Sun", la duchessa del Sussex sarebbe già andata via di casa piantando in asso il marito. Tutto ciò per la gioia degli americani che, stando a quanto sostenuto da AJ Benza, conduttore e commentatore ...

Meghan - Harry e le banane : quando il principe diventa suddito - per amore - : Sostenere anche la più assurda delle iniziative fuori delle righe della duchessa vuol dire comunicare al mondo che nessuno vuole 'farla fuori', e anzi ha tutto il sostegno della famiglia reale. Il ...

Harry e William - ecco perché i due fratelli si sarebbero divisi. C’entra Meghan… : Cosa c’è di vero dietro la frattura tra i principi Harry e William? Secondo l’esperta di affari reali Katie Nicholl, interpellata nel documentario della rete Tlc, Kate vs Meghan: Princesses at War?, ci sarebbe un consiglio non richiesto dato da William al fratello minore. “William si è preoccupato per Harry quando ha visto che la relazione con Meghan stava andando avanti molto velocemente”, ha raccontato la Nicholl in una ...

Harry - William e quel consiglio (su Meghan) che li ha divisi : William e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryCosa c’è di vero dietro la frattura tra Harry e William? Il clima tra loro si è realmente raffreddato o è tutta una montatura dei tabloid? A queste, e a tante altre domande ...

Meghan Markle e il divorzio con il principe Harry : nella gestione del figlio interviene la madre di lei : Meghan Markle ha deciso che a curare l'educazione di suo figlio sarà sua madre, Doria Bagland, tenendo quindi in disparte suo marito Harry. L'ultima indiscrezione del Sun descrive un clima sempre più teso nella Casa Reale, oltre che nella coppia, ormai sempre più avviata verso il divorzio, come riferito da diverse voci raccolte dai tabloid britannici. Dopo un royal wedding che ha emozionato il mondo intero, non solo Meghan Markle e il principe ...

Harry e Meghan per la nuova casa di Windsor hanno scelto un Rembrandt e un Picasso : Un Rembrandt e un Picasso. Sono queste le scelte fatte per la nuova casa di Windsor da Harry e Meghan. I due dipinti sono stati presi in prestito direttamente dalla collezione reale su invito della Regina Elisabetta che ha così voluto fare un regalo al nipote e alla sua sposa. Lo riporta il Times.Molte scelte attendono Harry e Meghan mentre si preparano a trasferirsi a Frogmore Cottage nei prossimi mesi. La decisione di abbandonare ...

Sexy addetto stampa di Meghan ora fa ingelosire il principe Harry : C'è un piccante gossip che fa tremare, di nuovo, le mura di Kensigton Palace. Ovviamente Meghan Markle è al centro dell'attenzione, ma questa volta non c'è nessuna faida di palazzo. Gli occhi sono ...

L’incredibile trasformazione del principe Harry (con lo zampino di Meghan Markle) : Meghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilGli uomini non cambiano. Alcuni, però, fanno eccezione. Prendete Harry del ...