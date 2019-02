Guido Crosetto svela la vergogna di Luigi Di Maio e M5s sulla Tav : "Intascano 50mila euro - poi..." : "I sei amici al bar scelti per la commissione sulla Tav, rigorosamente tra persone che avevano già manifestato in precedenza la loro contrarietà, hanno messo in bella il compito, incassato 50mila euro, ringraziato il ministro e preso un freccia rossa per tornare a casa in fretta". Guido Crosetto, di

Guido Crosetto (FdI) pronto a lasciare la Camera : “Sarò più utile da fuori dal Parlamento” : Il deputato di Fratelli d'Italia Guido Crosetto sarebbe pronto a fare un passo indietro: "Le dimissioni non le ho presentate per divertimento, perché non sapevo cosa fare. Ritengo di poter fare cose più utili da fuori il Parlamento". Adesso ci sarebbe anche una data per il suo addio a Montecitorio: il prossimo 27 febbraio.Continua a leggere

Guido Crosetto - l'addio al Parlamento dopo le dimissioni : c'è la data : Guido Crosetto non ha intenzione di tornare sui suoi passi, anzi conta i giorni che lo separano dalle sue effettive dimissioni da parlamentare di Fratelli d'Italia. All' Adnkronos il deputato ...

Guido Crosetto smonta il reddito di cittadinanza e il M5s in tre punti : Guido Crosetto fa a pezzi il reddito di cittadinanza con un semplicissimo e assolutamente logico ragionamento riassunto in tre punti. "Primo: la disoccupazione esiste perché non c'è offerta di lavoro", scrive il deputato di Fratelli d'Italia sul suo profilo Twitter. Secondo: "L'offerta aumenta se cr

Guido Crosetto smentisce l'articolo di Augusto Minzolini : 'Alla tua età lo fai ancora?' : Un caso, quello aperto da Guido Crosetto su Augusto Minzolini . Tutto sorge in seguito a un articolo firmato da Minzo su Il Giornale , in cui vengono citate parole attribuite al gigante di Fratelli d'...

Guido Crosetto smentisce l'articolo di Augusto Minzolini : "Alla tua età lo fai ancora?" : Un caso, quello aperto da Guido Crosetto su Augusto Minzolini. Tutto sorge in seguito a un articolo firmato da Minzo su Il Giornale, in cui vengono citate parole attribuite al gigante di Fratelli d'Italia. Nell'articolo, Crosetto parlerebbe del momento in cui venne fatto fuori Silvio Berlusconi, di

Guido Crosetto umilia Luigi Di Maio : "Boom economico - sono sobbalzato nel letto" : I dati economici indicano una recessione imminente, la produzione industriale è in picchiata. Ma per Luigi Di Maio si registra un "boom economico". Tra tutte le sparate del grillino, una delle più ridicole e inspiegabili: non a caso, da ore è bersaglio di sfottò e ironie a tutte le latitudini. E tra

Guido Crosetto : "I nostri voti solo se il governo non fa gli errori della manovra" : "Non saremo la stampella del governo". Guido Crosetto, braccio destro di Giorgia Meloni, lo sottolinea in una intervista a La Stampa. Se dovessero servire i voti di Fratelli d'Italia per garantire al governo la maggioranza che dopo le espulsioni nel Movimento 5 stelle si regge solo su tre senatori,

Guido Crosetto : 'I nostri voti solo se il governo non fa gli errori della manovra' : 'Non saremo la stampella del governo'. Guido Crosetto , braccio destro di Giorgia Meloni, lo sottolinea in una intervista a L a Stampa . Se dovessero servire i voti di Fratelli d'Italia per garantire ...

Guido Crosetto - l'intervento alla Camera che fa impazzire i social : la lezione al governo : È l'intervento di Guido Crosetto quello che più ha infiammato i social durante il dibattito alla Camera per la legge di Bilancio. Il deputato di Fratelli d'Italia ha attaccato il "metodo parlamentare" pericoloso usato da Lega e M5s, dopo che il governo ha messo i parlamentari nelle condizioni di app

Giovanni Tria impazzito in aula - Guido Crosetto e il retroscena : "Urlava come un pazzo contro il governo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva puntato tutto sugli "investimenti" ma glieli hanno tolti. Forse per questo l'altra sera in Commissione Bilancio è esploso letteralmente, con vari "deficiente" che volavano nell'aula tra commissari di maggioranza e opposizione. GUARDA IL VIDEO - "Mi avete

Luigi Di Maio - il leader da ridere disintegrato da Guido Crosetto : 'Cosa scriveva nel 2017' : La vicenda è nota: il governo Lega-M5s ha saltato l'esame in commissione Bilancio sulla manovra. La scelta ha scatenato le opposizioni, che hanno parlato di democrazia calpestata. Restano impresse le ...

Guido Crosetto e l'atroce dubbio sulla manovra : 'Stangata annunciata' - cosa non torna : Sicuri che l'accordo tra Italia e Commissione europea sulla manovra sia quello definitivo? Forse. O forse no. Chi mostra di avere dei dubbi, nelle confidenze raccolte da Augusto Minzolini in un pezzo ...

Guido Crosetto su Pierre Moscovici : 'Lascia sforare la Francia? Genio - ecco perché l'Europa è odiata' : ' Pierre Moscovici ha detto che la Francia può sforare il 3 per cento ? Un Genio, ecco perché l'Unione europea è odiata'. Guido Crosetto , ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7 , resta sconvolto ...