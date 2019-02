Grammy Awards 2019 | la lista definitiva dei performer

I BTS parteciperanno alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards : Secondo quanto rivelato in esclusiva dal portale Variety, i BTS saranno presenti alla 61° edizione dei Grammy Awards che si terrà domenica 10 febbraio allo Staples Center di Los Angeles. I Bangtan Boys (Bangtan Sonyeondan è il nome originario della band) faranno la loro prima apparizione ai Grammys in qualità di presentatori, assegneranno infatti uno dei premi agli artisti in nominations. L'indiscrezione è stata divulgata la scorsa notte ed in ...

Grammy Awards 2019 - la lista definitiva delle nomination : da Lady Gaga a Shawn Mendes - da Taylor Swift a Ariana Grande : Scopri tutti gli artisti candidati The post Grammy Awards 2019, la lista definitiva delle nomination: da Lady Gaga a Shawn Mendes, da Taylor Swift a Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Alicia Keys presenterà i Grammy Awards : I Grammy Awards 2019, che si terranno a Los Angeles domenica 10 febbraio, due settimane prima della premiazione degli Oscar 2019, saranno condotti da Alicia Keys presso lo Staples Center della capitale del cinema mondiale. L'attesa per questa premiazione si fa sempre più attesa, essendo il principale premio in ambito musicale a livello internazionale, e quest'anno si è deciso di scegliere come conduttrice della notte dei Grammy una delle ...

Grammy Awards 2019 : nomination - cantanti in gara e data : Grammy Awards 2019: nomination, cantanti in gara e data nomination Grammy Awards 2019 La Recording Academy, l’ associazione di categoria americana dell’ industria discografica organizzatrice dei Grammy Awards 2019, ha rimandato l’ annuncio ufficiale delle nomination alla “ music’ s biggest night” – tuttavia previsto per mercoledì 5 dicembre – allo scorso venerdì 7 dicembre. Stabilito il rinvio per osservare il lutto per la scomparsa dell’ ex ...

Grammy Awards 2019 : nomination - cantanti in gara e data : Grammy Awards 2019: nomination, cantanti in gara e data nomination Grammy Awards 2019 La Recording Academy, l’ associazione di categoria americana dell’ industria discografica organizzatrice dei Grammy Awards 2019, ha rimandato l’ annuncio ufficiale delle nomination alla “ music’ s biggest night” – tuttavia previsto per mercoledì 5 dicembre – allo scorso venerdì 7 dicembre. Stabilito il rinvio per osservare il lutto per la scomparsa dell’ ex ...

Ufficiali i primi ospiti dei Grammy Awards 2019 - un parterre di esordienti : tra i performer Shawn Mendes e Cardi B : L'edizione numero 61 dei premi musicali più ambiti al mondo avrà un parterre di performer decisamente giovane: la Recording Academy ha appena annunciato il primo gruppo di primi ospiti dei Grammy Awards 2019 che si esibiranno dal vivo coi loro brani. Tra coloro che saliranno sul palco dello Staples Center di Los Angeles il 10 febbraio per la cerimonia che elargisce i Grammofoni d'Oro ci sono i nominati Camila Cabello, Cardi B, Dan + Shay, ...

Grammy Awards 2019 : Camila Cabello - Shawn Mendes e Cardi B tra i performer annunciati : La lista è lunga! The post Grammy Awards 2019: Camila Cabello, Shawn Mendes e Cardi B tra i performer annunciati appeared first on News Mtv Italia.

Alicia Keys presenterà i Grammy Awards 2019 : Lo ha annunciato con un video carinissimo The post Alicia Keys presenterà i Grammy Awards 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Grammy Awards 2019 - Alicia Keys sarà la conduttrice : il video-annuncio : sarà Alicia Keys a condurre la cerimonia dei Grammy Awards 2019 che si terrà il 10 febbraio allo Staples Center di Los Angeles . Ad annunciarlo con un video postato su YouTube è stata la stessa ...

Dua Lipa in lacrime di gioia dopo aver scoperto di aver ricevuto due nomination ai Grammy Awards : Che tenera <3 The post Dua Lipa in lacrime di gioia dopo aver scoperto di aver ricevuto due nomination ai Grammy Awards appeared first on News Mtv Italia.

L’elenco delle nomination ai Grammy Awards 2019 - da Lady Gaga a Taylor Swift : Ufficializzate dalla Recording Academy tutte le nomination delle varie categorie ai Grammy Awards 2019. La 61° edizione della cerimonia, in cui verranno aggiudicati i premi musicali più rilevanti per ogni artista, andrà in onda il prossimo 10 febbraio allo Staples Center di Los Angeles. I nomi dei candidati ai Grammy Awards 2019 avrebbero dovuto essere rivelati due giorni fa ma, come ha spiegato la Recording Academy (l'associazione di ...

Grammy Awards 2019 - le nomination : bene Lady Gaga e Shawn Mendes - meno Taylor Swift e Ariana Grande : Scopri tutti gli artisti candidati The post Grammy Awards 2019, le nomination: bene Lady Gaga e Shawn Mendes, meno Taylor Swift e Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Google News 5.7 testa limitazioni per il download in background e si prepara ai Grammy Awards : Google News si aggiorna alla versione 5.7 con alcune novità che arriveranno con i prossimi aggiornamenti, tra cui una collaborazione con i Grammy Awards. L'articolo Google News 5.7 testa limitazioni per il download in background e si prepara ai Grammy Awards proviene da TuttoAndroid.