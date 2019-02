Governo tecnico dopo le elezioni europee | lo spettro ventilato da Sergio

Citigroup : “Recessione non oltre il primo trimestre 2019. Scenario migliore per i mercati? Un Governo tecnico che tassi ricchezze” : “Non ci aspettiamo il persistere della recessione oltre il primo trimestre del 2019, a meno che il resto dell’Europa non si indebolisca”. Ma la crescita del pil quest’anno si fermerà a uno stentato +0,2%. Lo scrivono gli analisti della più grande società di servizi finanziari al mondo, Citigroup, in un recente report di 88 pagine sull’Italia che suggerisce anche le contromisure per uscire una volta per tutte dalla ...