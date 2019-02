Gorgonzola | richiamati nove lotti di diverse marche per pericolo Listeria

Blastingnews

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Sono in tutto 9 idiche nelle recenti ore sono stati. A darne annuncio è il Ministero della Salute presso il proprio sito online, nella sezione 'Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori'. Il ritiro dellaD.o.p è avvenuto in maniera precauzionale per la possibile presenza dimonocytogenes. I marchi interessati sono i seguenti: Colle Maggio, Casa Leonardi, Bella Italia, Novarì e Igor Blu.interessati al richiamo Il Ministero della Salute ha reso noto nella giornata di ieri il richiamo diDop dolce. Tutti iinteressati al ritiro sono prodotti presso la ditta Igor Srl, sita nello stabilimento industriale in strada Natale Leonardi a Cameri, in provincia di Novara. Ilin questione è rivenduto con diversi marchi.oggetto di richiamo solo quelli a marchio Casa Leonardi con numero ...