Gorgonzola Dop | ritirati 5 lotti di formaggio per rischio batterio listeria

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Il Ministero della Salute ha provveduto in queste ore a diffondere un avviso di richiamo dal mercato per alcunidiDop dolce recanti cinque marchi diversi perché potrebbero costituire causa dimicrobiologico per i consumatori finali. Nelle confezioni interessate, infatti, sarebbe stata riscontrata la presenza delLysteria monocytogenes.Le marche diraggiunte dal provvedimento del Ministero della Salute sono: Igor Blu, Colle Maggio, Novarì, Bella Italia e Casa Leonardi. Tutte le confezioni sarebbero state prodotte dalla Igor Srl presso lo stabilimento del Comune di Cameri, in provincia di Novara, in Strada Natale Leonardi 32....