Google presenta Adiantum | il nuovo standard di crittografia dello storage per i

Google introduce Trusted Web Activity per gli sviluppatori, e semplifica la vita degli amministratori di G Suite con la gestione delle app Android.

Il Material Theme di Google è in roll out per i principali strumenti di produttività nella versione Web: Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni, nonché Google Sites. L'interfaccia si aggiorna con pulsanti, finestre di dialogo e barre laterali che diventando più leggibili e nitidi.

Evo Type case è una custodia con tastiera integrata per Google Pixel 3 XL: la connessione e l'alimentazione avvengono tramite NFC.

Per il CES 2019 il team di Google ha deciso di presentarsi con uno stand molto più grande rispetto a quello dell'edizione dello scorso anno

LG presenta ufficialmente le soundbar per il 2019, che verranno mostrate per la prima volta al pubblico durante il CES 2019.

Paul Klee è omaggiato a 139 anni dalla nascita con il doodle di Google. Una stella di prima grandezza della pittura del '900: epurato dai nazisti

NBA All-Star Game è un incontro annuale in cui i fan della pallacanestro possono scegliere i giocatori di basket per la competizione 2019. Google sta svolgendo un ruolo esclusivo nel processo di voto che promuove pesantemente Google Assistant e la Ricerca Google. La National Basketball Association e Google hanno firmato un accordo pluriennale esclusivo con Google Assistant che prende il posto di Amazon Alexa dello scorso anno.