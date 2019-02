Gli anatomo-patologi | “Il vetrino è sempre più una vera e propria arma contro il cancro”

meteoweb.eu

: GLI ANATOMO-PATOLOGI: “IL VETRINO ARMA EFFICACE CONTRO IL CANCRO SERVONO PIU’ INVESTIMENTI PER MIGLIORARE L’APPROP… - Medinews_ : GLI ANATOMO-PATOLOGI: “IL VETRINO ARMA EFFICACE CONTRO IL CANCRO SERVONO PIU’ INVESTIMENTI PER MIGLIORARE L’APPROP… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Un ruolo importante ma non ancora sufficientemente valorizzato all’interno del sistema sanitario nazionale italiano. È questa l’attuale situazione dell’-patologo italiano, una figura professionale fondamentale per la diagnosi e per la scelta della terapia adeguata in particolare per i pazienti oncologici. “Ilpiù unail cancro – afferma il Prof. Mauro Truini, Presidente Nazionale della Società Italiana di Anatomiaca e di Citologia Diagnostica – Divisione Italiana della International Academy of Pathology (SIAPEC-IAP) –. Tale concetto è riportato dalle più prestigiose riviste internazionali. Le cellule prelevate con esame citologico, talora anche in fasi precoci dello sviluppo delle neoplasie, ma più spesso in pazienti inoperabili, consentono non solo la diagnosi ma anche lo studio delle alterazioni dei geni ...