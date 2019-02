GiovedìScienza | la fisica tra Italia e Cina | acceleratori di particelle | missioni

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) I prossimi due appuntamenti della rassegnadi Torino sono dedicati ai grandi temi dellaLunedì 18 Febbraio – LATRAdispaziali e ricadute socialiIn collaborazione con l’Istituto Nazionale diNucleare INFNore 17.45, Aula magna Cavallerizza Reale Università di Torino, Via Verdi 9Negli ultimi anni laha mostrato un sempre più chiaro interesse, accompagnato da investimenti crescenti, verso la ricerca fondamentale. L’abbiamo visto in astronomia, con la costruzione del più grande radiotelescopio del mondo (500 metri di diametro) e lo vediamo nelladelleelementari, sia con esperimenti aglisia con rivelatori a bordo dispaziali.L’, con l’INFN, è da sempre un riferimento per le collaborazioni scientifiche internazionali sul territorio ...