Gilet,manifestazione pacifica a Sanremo

: Leader dei gilet gialli annuncia manifestazione a Sanremo #giletgialli - MediasetTgcom24 : Leader dei gilet gialli annuncia manifestazione a Sanremo #giletgialli - SkyTG24 : Gilet gialli in Italia, leader annuncia manifestazione a Sanremo - RaiNews : #Giletgialli, dodicesimo sabato di proteste in Francia. A Parigi corteo in omaggio ai manifestanti feriti dalla pol… -

Maxime Nicolle, uno dei principali leader deiGialli, annuncia una mobilitazione a,domani alle 14, "per far valere le nostre rivendicazioni e mostrare al governo italiano chi sono le vere casacche gialle". "Di Maio ha sbagliato interlocutori", afferma Nicole, noto sui social come Fly Rider.Allaci saranno casacche gialle italiane e francesi. Sarà di natura "assolutamente-rassicura-non abbiamo alcuna intenzione di entrare all'Ariston". Escluso incontro coi politici italiani.(Di giovedì 7 febbraio 2019)