Gilet gialli | Parigi richiama ambasciatore a Roma Salvini | pronto a vedere Macron  Tav

Parigi richiama il suo ambasciatore a Roma. Irritazione per il caso Gilet gialli Tav - migranti - deficit : otto mesi di scontri : Sale la tensione tra Parigi e Roma dopo le polemiche sul coinvolgimento del governo con i gilet gialli e sui controlli alle frontiere

Dall'Italexit alla sovranità monetaria - arriva il decalogo dei «Gilet gialli» italiani : I destinatari della proposta sono «donne, uomini, artigiani, lavoratori, studenti, esclusi e delusi dalla politica e sfruttati da un capitalismo incontrollato e distorto». L'obiettivo è «la rivolta ...

"Via dall'Ue - referendum contro Salvini e commissioni popolari". Parla il leader dei Gilet gialli italiani : (Dall'articolo di Andrea Fioravanti per Linkiesta)Occupano da mesi le strade e le piazze di tutta la Francia per protestare contro Macron, la globalizzazione e tutto ciò che sa di establishment. Da mesi Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista cercano di dare a loro un appoggio politico e il 5 gennaio hanno incontrato alcuni suoi esponenti più estremisti. I gilet gialli francesi sono il movimento spontaneo più interessante ...

Parigi : "Incontro Di Maio-Gilet gialli inaccettabile" : Parigi giudica "inaccettabile" l'incontro avvenuto martedì scorso tra il vicepremier italiano Luigi Di Maio e alcuni leader del movimento dei Gilet gialli in un hotel nei sobborghi della capitale francese.La Francia considera l’incontro "una nuova provocazione inaccettabile fra Paesi vicini e partner all'interno dell'Unione europea". Il vicepremier italiano era in compagnia di Alessandro di Battista che non ricopre incarichi nell’esecutivo ...

Ministero degli Esteri francese contro Di Maio : 'Inaccettabile la visita ai Gilet gialli' : A proposito di politica estera, anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non ha perso occasione per attaccare il presidente francese Emmanuel Macron, in particolare sul caso Libia e migranti. ...

I Gilet gialli italiani alla prova della piazza - tra ultrà sovranisti ed ex forzisti : ... uomini, artigiani, lavoratori, studenti, esclusi e delusi dalla politica e sfruttati da un capitalismo incontrollato e distorto. Nasce un movimento fatto di persone come noi che si vedono ormai ...

Gilet gialli - cresce del due per cento il sostegno dei francesi : Roma, 7 feb., askanews, - Quasi due francesi su tre, 64%, continuano a 'sostenere' i Gilet gialli, due punti percentuali più di un mese fa, e il 77%, +3%, giustifica la loro mobilitazione. Lo registra ...

Gilet gialli - Renzi : “Di Maio sta con i teppisti”. Di Battista : “Sei il Marilyn Manson di Rignano” : Botta e risposta sui social tra Matteo Renzi e Alessandro Di Battista: "Mi stupisce che nessuno faccia notare a Di Maio che un Paese democratico come la Francia merita il rispetto del Governo Italiano, non le alleanze con i teppisti". L'ex parlamentare ribatte: "Ma proprio tu parli di atti Di teppismo?"Continua a leggere

Gilet gialli - ira della Francia contro Di Maio : "Provocazione inaccettabile" : L'incontro di Luigi Di Maio con i Gilet gialli a Parigi provoca l'ira della Francia. Il ministero degli Esteri francese, guidato da Jean-Yves Le Drian, ha definito l'incontro del vice premier italiano con rappresentanti dei Gilet gialli "una provocazione inaccettabile"."Questa nuova provocazione non è accettabile tra Paesi limitrofi e partner nell'Unione europea", ha spiegato un portavoce del ministero in un incontro con i giornalisti. "Di Maio, ...

Chi è Chalencon - il leader dei Gilet gialli che ha incontrato Di Battista e Di Maio : La formazione politica deve anche fare i conti con la concorrenza di altre liste di gilet gialli, in lizza per le europee. La lista non è vista di buon occhio dai 'falchi' dei gilet gialli, come ...

Dura protesta di Parigi per l'incontro Di Maio-Gilet Gialli : Diciamo che la Francia rappresenti il 5% del mondo, magari l'Italia un po' di meno e la Germania un po' di piu'. Ma dove crediamo di andare da soli? Dai, non scherziamo, ve lo immaginate il Texas ...