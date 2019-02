Gilet gialli in Italia | il leader Maxime Nicolle annuncia manifestazione a Sanremo

Marra - Gilet gialli - : "Mossa Di Maio inappropriata" : Lui è un venditore della politica che sta all'Eliseo grazie al sostegno del mondo della finanza. Il suo dibattito è una farsa e come ha detto un umorista francese non è Macron che ascolta i 66 ...

Parigi richiama l'ambasciatore come nel '40 : "Da Roma attacchi senza precedenti"Di Maio : legittimo l'incontro con i Gilet gialli : Ieri il ministero degli Esteri francese aveva duramente protestato per l'incontro di Di Maio con alcuni responsabili dei gilet gialli . Oggi il passo diplomatico. Salvini: "Niente liti ma noi difendiamo gli italiani".

Tensione Italia-Francia - Conte : “Di Maio dai Gilet gialli? Ha agito da capo politico del M5s” : “Il rapporto tra Italia e Francia ha una radice antica di ordine culturale ed economico e non può essere messo in discussione”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa con i giornalisti italiani prima della sua ripartenza da Beirut per far ritorno in Italia. “Di Maio dai gilet gialli? Ha agito da capo politico del M5s” ha aggiunto. L'articolo Tensione Italia-Francia, Conte: “Di Maio ...