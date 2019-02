Ftse Mib | c' è ancora benzina per salire I titoli da cavalcare

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 6/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 19.970, in lieve aumento dello 0,84%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 6/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 19.988. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 5/02/2019 : Chiusura del 5 febbraio Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano , in guadagno dell'1,16% sui valori precedenti. Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 5/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 19.765, in lieve aumento dello 0,98%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 5/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Buona la performance del principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 19.780 con un aumento dello 0,89%. A livello operativo si prevede un proseguimento della ...

Andamento Future Ftse Mib del 5/02/2019 - ore 9.30 : Il FIB mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 19.625, in crescita dello 0,...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 4/02/2019 : Chiusura del 4 febbraio Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano , che porta a casa un modesto +0,15%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 4/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 19.540. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione ...

Dove investire questa settimana : previsioni Forex - outlook S&P 500 e Ftse Mib 4-8 febbraio 2019 : ... la consistente revisione del mese precedente di -90 mila, insieme all'andamento degli stipendi mensili e del tasso di disoccupazione Usa avevano ridotto la fiducia sull'economia Usa. Di conseguenza, ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib dell'1/02/2019 : Chiusura dell'1 febbraio Seduta in ribasso per il principale indice della Borsa di Milano , che porta a casa un decremento dello 0,78%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del FTSE ...

Piazza Affari maglia nera Europa chiude in calo - Ftse Mib -0 - 78% : Milano, 1 feb., askanews, - Chiusura in ribasso anche se sopra ai minimi di seduta per Piazza Affari, maglia nera tre le maggiori Borse del Vecchio Continente. L'indice Ftse Mib ha segnato un ribasso ...

Piazza Affari peggiore in Europa - forti vendite su bancari e BTP. Ftse Mib -0 - 78% : Sul mercato azionario italiano pesano ancora gli ultimi dati macro sul PIL: l'economia italiana è entrata in recessione tecnica a fine 2018. Si segnala inoltre un incremento delle tensioni nel ...

Piazza Affari peggiore in Europa - spread e bancari sotto pressione. Ftse Mib -1 - 52% : Sul mercato azionario italiano pesano gli ultimi dati macro sul PIL: l'economia italiana è entrata in recessione tecnica a fine 2018. Si segnala inoltre un incremento delle tensioni tra Lega e M5S ...

Borsa italiana in verde : bene industriali e petroliferi. Ftse Mib +0 - 31% : Secondo Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, la banca centrale USA,, l'attuale livello dei tassi d'interesse è "appropriato per lo stato dell'economia". Powell, parlando al termine del ...