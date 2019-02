Francesco Renga | Io e Ambra abbiamo messo sempre al centro i nostri figli

Francesco Renga : "Mio padre ha l'Alzheimer. Ogni volta che vado da lui - mi parla di mia madre scomparsa" : Nel 2005 ha vinto il Festival con il brano "Angelo", e quest'anno Francesco Renga ci riprova. L'artista bresciano è intervenuto nella trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Bolivo su Rai 1, per parlare del suo brano "Aspetto che torni" e raccontarne la genesi:Ho scritto la canzone in una notte. In questa canzone, ho trovato ispirazione e hanno trovato voce, parole che probabilmente sedimentavano in me da un po' di tempo. In questo ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga : "Mio padre ha quasi 90 anni e ha l'Alzheimer e ogni volta che vado da lui - mi parla di mia madre..." : Francesco Renga, uno dei cantanti in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, è intervenuto in diretta durante la puntata odierna di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, sempre in onda su Rai 1.Il cantautore bresciano, intervistato dall'inviato Francesco Facchinetti, ha parlato della canzone che ha deciso di portare in gara quest'anno, Aspetto che torni. parlando del brano, Renga lo considera ...

Francesco Renga dall’attico di Monina a Sanremo (video) - i 50 anni dall’addio ad Ambra al dolore per la mamma Iolanda : Tra i veterani del Festival, Francesco Renga dall'attico di Monina a Sanremo racconta all'amico Michele tra chiacchiere leggere sull'aspetto fisico e confessioni profonde sulla sua vita il contesto in cui ha maturato la volontà di portare all'Ariston un brano come Aspetto che torni. L'eterno ragazzo Renga è ormai un cinquantenne, anche se nessuno lo direbbe. Lo stesso cantautore ci scherza su, sa di poter contare su un aspetto fisico che non ...

Francesco Renga racconta se stesso in Aspetto che torni : Ha scelto una canzone intima e ricca di grandi emozioni da portare sul palco di Sanremo, Francesco Renga racconta così "Aspetto che torni": "L'idea è molto semplice, è stato tutto abbastanza improvviso, ho avuto questa canzone scritta da Bungaro e in questa canzone in una notte ho dovuto scrivere delle parole che probabilmente dovevo scrivere da tempo ma che hanno trovato la giusta collocazione in questa melodia. La motivazione era riuscire a ...

Francesco Renga : fuori il video di 'Aspetto che torni' : Così cita il ritornello della canzone 'Aspetto che torni': 'C'è un universo che mi riempie le mani, il mondo si perde tu invece rimani. C'è un mare dentro negli esseri umani aspetto che torni stasera'...

Il video ufficiale di Aspetto che Torni di Francesco Renga anticipa il nuovo album in uscita dopo Sanremo : La prima performance sul palco dell'Ariston, complice qualche problema di audio e la comprensibile emozione, non è andata benissimo ma il video ufficiale di Aspetto che Torni di Francesco Renga, disponibile online dal 6 febbraio insieme alla traccia in streaming e download, permette di apprezzare meglio questo brano che mostra una maturità maggiore del cantautore rispetto ai suoi ultimi progetti dallo stile piuttosto "giovanilista". Renga ...

Avvio fiacco per Francesco Renga a Sanremo 2019 in Aspetto che torni - troppa emozione o problemi audio? (video) : Si apre la nuova edizione del Festival con la prima esibizione di Francesco Renga a Sanremo 2019 che di certo non ha soddisfatto le aspettative, viste le ben note doti vocali dell'artista di Brescia. Primo artista in gara, evidentemente emozionato, Francesco Renga ha forse patito i problemi audio che hanno avuto anche gli artisti che hanno presentato la loro canzone dopo Aspetto che torni (qui il testo del brano). La carica emozionale è ...

“Per te”. Sanremo - la dedica speciale di Francesco Renga prima di andare in scena : Primo a esibirsi sul palco dell’Ariston, Francesco Renga ha subito incantato il pubblico. Il vincitore del Festival di Sanremo 2005 ha presentato la canzone “Aspetto che torni” tra gli applausi. Un pezzo autobiografico che il cantautore ex marito di Ambra Angiolini ha dedicato a tre persone speciali della sua vita: la madre scomparsa, il padre malato e la nuova compagna Diana. “Questa canzone racconta il momento che sto attraversando nella mia ...

Sanremo 2019 - la diretta della prima puntata : Francesco Renga il primo a esibirsi - LE NOSTRE PAGELLE LIVE : Manca pochissimo all'inizio della prima puntata del Festival di Sanremo 2019 che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Possiamo già anticiparvi anche la scaletta...

Aspetto che torni di Francesco Renga - significato e testo : il racconto di una nuova prospettiva di vita : testo e significato di “Aspetto che torni”, il nuovo singolo di Francesco Renga in gara al Festival di Sanremo 2019. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di inediti del cantautore bresciano prevista per la prossima primavera. In attesa dell’album nuovo, Francesco Renga ritorna sul palco dell’Ariston per la sesta volta Tra i 24 artisti che quest’anno partecipano al 69esimo Festival di Sanremo, Francesco ...

Giacomo Eva - dopo Amici continua il successo del cantautore cosentino - autore a Sanremo 2019 per Francesco Renga. : ALL MUSIC NEWS Giacomo Eva, dopo Amici continua il successo del cantautore cosentino, autore a Sanremo 2019 per Francesco Renga. dopo l’ esperienza ad Amici di Maria, il noto cantautore cosentino, dopo aver scritto per molti big della musica italiana, quest’ anno sarà al Festival di Sanremo nuovamente in veste di autore per Francesco Renga, con il brano “Aspetto che torni” , scritto insieme a Tony Bungaro, Cesare Chiodo ...

Francesco Renga Aspetto Che Torni Sanremo 2019 : testo - audio e video : Francesco Renga è in gara al Festival di Sanremo 2019 con il brano Aspetto Che Torni. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Francesco Renga Aspetto Che Torni Sanremo 2019: autori AUTORI: Bungaro, F. Renga, C. Chiodo, Rakele, G. Runco ETICHETTA: Sony Music SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #Sanremo2019 Francesco Renga Aspetto Che Torni Sanremo 2019: audio e video IN ARRIVO. ...