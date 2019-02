Fortnite: Le Skin di fine stagione e i nuovi prodotti in arrivo

gamerbrain

: @Brasil_Fortnite skin de corno - OtalDoDrax : @Brasil_Fortnite skin de corno - Direx88Youtuber : Dai un'occhiata a Fortnite|ITA|LIVECazzeggiamo skin Marshmello ^_^ di iGab88 su - Multiplayerit : Fortnite Honor Guard Skin, la promozione Honor View 20 tornerà disponibile il 15 febbraio 2019 -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Nell’attesa che arrivino le sfide della 10° settimana di, potete sempre fare una visita al negozio per acquistare con i V-Buck le nuove, a seguire vi riportiamo la lista completa.: LediCostumiBattuta di Caccia (Leggendario) 2,000 V-Buck Pagliaccio Notte (Epico) 1,500 V-Buck Peekaboo (Epico) 1,500 V-Buck Tiratore (Raro) 1,200 V-Buck PicconiPick Squeak (Epico) 1,500 V-Buck Zanna d’Argento (Epico) 800 V-Buck Schiocco Freddo (Raro) 800 V-Buck EmoteSull’Uncino! (Rara) 500 V-Buck Show Stopper (Rara) 500 V-Buck AltroBurrasca di Neve (Deltaplano Non Comune) 500 V-Buck Soldato delle Truppe d’Assalto (Non Comune) 800 V-Buck Di recente Epic Games ha reso Disponibile l’aggiornamento 7.30 di, il quale ha introdotto diverse novità. Qualcuno è riuscito ...