Formula 1 | Sky Spy | Mercedes | la variabile dei test privati

Formula 1 - Sky Spy : Ferrari - la tessera mancante : Quando SkySpy spenge il microfono, si accendono le rivelazioni. È il gioco delle parti: guai esporsi in Formula 1 , ma se viene garantito l'anonimato allora emergono storie decisamente interessanti. ...

Bolzano - l'Asl chiede la "razza" dello studente sul Formulario : 'Errore di traduzione' - Sky TG24 - : L'episodio è stato denunciato da un gruppo di insegnanti: "Perché nessuno se ne è accorto?". La Asl parla di una svista causata da una traduzione dall'inglese e si scusa. "Il modulo verrà corretto a ...

Formula 1 - Sky Spy : 'Leclerc - la sua prima stagione in Ferrari sarà un vero spartiacque'. Ecco perché : "La Red Bull ha cambiato totalmente la sua politica dopo Vettel " ha concluso il nostro interlocutore " i quattro Mondiali di Seb hanno convinto i vertici della squadra che non fosse più necessario ...

Formula 1 - Raikkonen 'L'Ultimo Imperatore' : il 24 dicembre su Sky Sport F1 : Il significato della Ferrari secondo Kimi "La Ferrari è diversa rispetto a qualunque altro team, c'è una grande passione: ovunque tu vada nel mondo, tutti la conoscono. E' anche un modo più italiano ...

Formula 1 - Race Anatomy : puntata speciale su Sky Sport F1 - canale 207 - : Un appuntamento da non perdere per rivivere tutte le emozioni del Mondiale 2018 e proiettarci verso la nuova stagione di Formula 1. Su Sky Sport F1 andrà in onda, alle 19 , lo speciale "Race Anatomy - la Stagione" . Fabio Tavelli con Leo Turrini e tanti altri ospiti, ci riporteranno in pista per analizzare tutto quello che è accaduto nel ...

MotoGP e Formula 1 : i motori scaldano il Natale di Sky Sport : A Natale, invece, da non perdere La stagione di Lewis , martedì 25 dicembre alle 20.30, , con le immagini di Hamilton campione del mondo di Formula 1 per la quinta volta in carriera, come solo Fangio ...

Formula 1 - Sky Spy : 'Quando c'è di mezzo la Ferrari tutto diventa un caso' : Pensate che per Christian Horner sia semplice lavorare con Helmut Marko? Diciamo che se la fa andare bene, è il mondo del lavoro. A volte vale davvero la pena mettere da parte ego ed orgoglio ...

Formula 1 - Sky Spy : se il Cavallino scalpita… : Fare squadra è un valore aggiunto in ogni sport. La Formula 1 non fa eccezione, lo spirito di gruppo è storicamente una componente fondamentale in un contesto estremo in cui se non si spinge tutti nella stessa direzione è difficile ottenere ...