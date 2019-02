Fiorentina-Napoli, un incubo ricorrente

ilnapolista

: Fiorentina-Napoli sarà diretta dall'arbitro Calvarese di Teramo ???? - sscnapoli : Fiorentina-Napoli sarà diretta dall'arbitro Calvarese di Teramo ???? - OfficialASRoma : ??? Da ora sono in vendita i biglietti per le seguenti gare interne di campionato: ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Udines… - sscnapoli : Fiorentina-Napoli, i precedenti ???? -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Non solo Koulibaly Come se non bastasse il passato remoto a turbarci. Ora anche quello prossimo è foriero di incubi. Di cosa stiamo parlando? Di, ovviamente. Non di grammatica, modi, tempi o di coniugazione dei verbi.L’espulsione di Koulibaly e il tonfo dello scorso anno al Franchi, che hanno interrotto il sogno scudetto del2017-2018, sono stati solo gli ultimi episodi traumatizzanti che riguardano le sfide tra viola e partenopei, nonostante qualche soddisfazione sia comunque arrivata (2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 e 2014-2015). Ma per “noi post-maradoniani” (chi vi scrive è nato nel 1982 e Diego l’ha visto e vissuto poco, se non grazie alle videocassette), sono certamente di più i “pensieri funesti”, quando la memoria va a queste sfide. E persino i maradoniani hanno le loro mazziate da ricordare: il 3-1 con gol da centrocampo ...