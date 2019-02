Fiorentina | l’ex Repka condannato a 15 mesi | ecco il motivo

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) E' statoa 15di reclusione con l'accusa di truffa, nell'ambito della vendita di una automobile l'ex calciatore dellaTomas, in passato ha indossato la maglia viola per tre stagioni. L'ex nazionale della Repubblica Ceca non è nuovo a problemi con la giustizia, l'anno scorso è statoa seidopo aver pubblicato su un sito di escort una foto della sua ex moglie con il suo numero di telefono, poi arrestato due volte per guida in stato di ebbrezza, ed è statoai servizi sociali l'anno scorso per non aver pagato gli alimenti alla ex moglie. Infine la vendita nel dicembre 2016 di una Mercedes che aveva preso in leasing per 46.500 euro.